Chi è Bianca Nappi: scopriamo insieme l’età, la carriera televisiva e cinematografica e la vita privata dell’attrice di ‘Vivi e Lascia Vivere’

Bianca Nappi è un’attrice Italia, divenuta celebre sul piccolo schermo per i ruoli che ha ricoperto in serie tv di successo come quella di ‘Distretto di Polizia’. Sul grande schermo invece è una delle attrice favorite dal registra Turco naturalizzato Italiano, Ferzan Otzpetek. Per lui ha recitato in tre suoi film di grande successo, tra i ruoli principali. La Nappi sarà prossimamente sul piccolo scherno, di nuovo al fianco di Elena Sofia Ricci, in ‘Vivi e Lascia Vivere’, con cui ha già lavorato precedentemente, proprio in una pellicola di Ferzan Otzpetek. L’attrice è molto apprezzata, ma la recitazione non è la sua unica passione, andiamo quindi a scoprire ualcosa in più sulla sua vita, la sua età e la sua carriera televisiva e cinematografica.

Chi è Bianca Nappi: età, carriera e vita privata dell’attrice di ‘Vivi e lascia vivere’

Bianca Nappi nasce a Trani sotto il segno del Capricorno il 12 gennaio del 1980, ha quindi 40 anni, da genitori di origini napoletane. La sua vita gira intorno alla recitazione, è infatti sin dalla tenera età che inizia ad appassionarsi al teatro. Alla tenera età di 13 anni inizia a recitare in alcune compagnie teatrali locali, ma col crescere questo non le basta più. All’età di 18 anni infatti, la Nappi decide di trasferirsi a Roma per poter ampliare i suoi orizzonti e dedicarsi anima e corpo alla recitazione. Qui inizia a studiare al Teatro Blu, diretto da Beatrice Bracco, una vera e propria istituzione in ambito teatrale. Dal 2002 la sua carriera inizia lentamente a spiccare il volo, e ottiene i primi ruoli nelle composizioni teatrali. Ma non solo, la Nappi inizia anche lavorare col Circo Togni e ad apparire in alcune pubblicità. Nel 2001 esordisce nella serie tv ‘In love and War’, con la regia di John Kent Harrison. Nel 2003 è in ‘Distretto di Polizia’, sotto la direzione di Monica Vullo. Due anni più tardi, nel 2005 è di nuovo in tv con la miniserie ‘Giovanni Paolo II’ nuovamente diretta da John Kent Harrison. L’anno successivo sarà nuovamente sul piccolo schermo Italiano con ‘Ris 2 – Delitti Imperfetti’ con la regia di Alexis Sweet. Nel 2008 dopo essere stata diretta da Ferzan Otzpetek per una campagna pubblicitaria, viene chiamata dal regista per recitare in ‘Un giorno perfetto’, che rappresenta il suo esordio al cinema. L’anno successivo recita nella miniserie ‘Al di là del Lago’ di Stefano Reali.

Successivamente è stata richiamata da Ferzan Otzpetek, prima per ‘Mine Vaganti’, in cui interpreta uno dei personaggi principali, del 2010 e poi due anni dopo anche per ‘Magnifica Presenza’. Nel 2017 viene chiamata per recitare in ‘Sirene’ e nel 2019 in ‘Vivi e Lascia Vivere‘ con Elena Sofia Ricci, con cui aveva già lavorato in ‘Mine vaganti’. La serie tv partirà il 23 aprile su Rai Uno. Bianca Nappi è molto attiva sui social e potete seguirla sul suo profilo Instagram. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo dirvi che la Nappi ha un compagno e l’anno scorso ha avuto un figlio: Romeo!