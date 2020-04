Uomini e Donne, Enzo e Pamela sono tornati insieme: “La cosa brutta…”, ecco il post che il cavaliere ha dedicato alla sua compagna su Instagram.

Uomini e Donne si è temporaneamente fermato a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha causato l’interruzione di diversi programmi Rai e Mediaset. Le coppie nate nel dating show di Canale 5, però, continuano a far ‘chiacchierare’, soprattutto sui social. Una di queste è sicuramente quella composta da Enzo Capo e Pamela Barretta. i due si sono conosciuti al Trono Over l’anno scorso e pochi mesi fa sono usciti insieme dal programma. La loro è una storia abbastanza travagliata, che ha dovuto superare diversi alti e bassi, causati soprattutto dalla forte gelosia dell’imprenditore napoletano nei confronti della sua compagna, che lavora come guardia giurata. I due, dopo tante liti e difficoltà, hanno deciso di lasciare insieme il programma condotto da Maria De Filippi, per vivere la loro storia lontano dai riflettori. Dopo una splendida vacanza alle Maldive, documentata da entrambi anche sui social, è arrivata un’improvvisa rottura. Ora però i due si sono chiariti e sono tornati di nuovo insieme, così Enzo ha deciso di mandare un messaggio social alla sua Pamela, scrivendole una dolce dedica: ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Enzo manda un messaggio su Instagram a Pamela: “La cosa brutta è…”, ecco le sue parole

Enzo Capo e Pamela Barretta hanno ritrovato l’armonia dopo l’improvvisa rottura annunciata circa un mese fa da lei. I due avevano avuto solo un fraintendimento, ma ora si sono chiariti e sono tornati insieme a tutti gli effetti. Enzo ha voluto così mandare un messaggio social alla sua Pamela, pubblicando su Instagram una loro bella foto di coppia, in cui si abbracciano felici, accompagnando l’immagine con una speciale dedica. “La cosa più brutta è fare la pace ma non poterti abbracciare”, scrive l’imprenditore napoletano, aggiungendo poi una serie di hashtag, tra cui ‘Mi Manchi’ e ‘Distanti ma Uniti’. La coppia non sta vivendo insieme la quarantena imposta dal Governo a causa dell’emergenza Coronavirus, e la lontananza sembra davvero pesare. Del resto, Pamela è di Bari, dunque piuttosto distanza da Napoli, e in questo periodo non è possibile fare viaggi lunghi se non per comprovata necessità.

Enzo e Pamela, dunque, dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di potersi riabbracciare, visto che il Governo ha deciso di prolungare le misure restrittive almeno fino al prossimo 3 maggio.