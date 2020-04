Gianni Sperti, splendida novità in arrivo: l’annuncio a sorpresa

Gianni Sperti ha parlato di una splendida novità in arrivo: in una recente intervista, l’opinionista di Uomini e Donne ha dato questo annuncio a sorpresa.

In attesa di rivederlo nuovamente, in compagnia di Tina Cipollari, nello studio di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha dato uno splendido annuncio a sorpresa. In una recente intervista per il magazine del programma di Canale 5, l’opinionista ha rivelato una novità davvero pazzesca e che, soprattutto, è in arrivo. Sappiamo che l’ex ballerino pugliese è sempre stato e lo è ancora adesso al centro dei riflettori. Lo è, soprattutto, la sua vita privata. Ed, in particolare, il matrimonio con Paola Barale terminato ormai da un pezzo. Tuttavia, il buon Gianni non si è mai espresso al riguardo. Non ama particolarmente parlare del suo precedente matrimonio o di tanto altro ancora. Fatto sta che in questo nuovo progetto al quale si è dedicato, l’opinionista si è messo completamente a nudo di tutto. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme molto più da vicino.

Gianni Sperti, splendida novità in arrivo per l’opinionista di Uomini e Donne: di che cosa si tratta

La novità in arrivo che, in una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, ha svelato Gianni Sperti è davvero clamorosa. In attesa di poterlo rivedere insieme a Tina Cipollari nel famoso dating show di Canale 5, il ballerino pugliese ha reso noto a tutti i suoi sostenitori un annuncio più che a sorpresa. Stando a quanto si legge sulle pagine del giornale, sembrerebbe che l’opinionista del programma di Maria De Filippi abbia scritto un libro. Ebbene si. È proprio questa la splendida notizia che Gianni ha voluto dare a tutti i suoi ammiratori. Non soltanto, quindi, è stato autore di un libro, ma in questo suo nuovo progetto lavorativo il buon Sperti si è completamente messo a nudo. Come dicevamo precedentemente, l’opinionista di Canale 5 non è solito parlare della sua vita privata e, soprattutto, di tutto ciò che gli è capitato in questi anni. Eppure, questa volta l’ha fatto.

‘Ho raccontato le mie discese e le mie corrispettive salite. Ho raccontato una parte della mia vita che ho faticato ad accettare, una parte che mi ha insegnato tanto’, si legge sulle pagine del settimanale. Insomma, sembra proprio che in questo libro Gianni Sperti si sia completamente raccontato alla grande. Ed è per questo motivo che, senza alcun dubbio, si dimostrerà un vero e proprio successo.