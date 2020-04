Emergenza Coronavirus, Tiziano Ferro a Che Tempo che Fa: ‘Che il governo ci dia delle risposte’, l’appello

Ospite della puntata di ieri di Che Tempo che Fa, Tiziano Ferro ha colto l’occasione per esprimere una sua particolare richiesta a Fabio Fazio.

Una nuova puntata di Che Tempo che Fa è andata in onda ieri sera, domenica 12 Aprile. Fabio Fazio, per regalare una serata di intrattenimento e di svago da questa drammatica situazione che è l’emergenza Coronavirus, ha deciso di collegarsi con degli ospiti più che incredibili ed apprezzati dello spettacolo italiano. In primis, Tiziano Ferro. Il giovane cantante di Latina, dopo aver cantato il suo singolo ‘Il conforto’, si è lasciato andare ad una piacevolissima chiacchierata con il conduttore televisivo. Spiegando, quindi, non soltanto la situazione che si vive e si respira in California a dispetto di tutta l’America, ma lasciandosi andare anche ad un piccolo ‘sfogo’. Ecco cosa ha detto in diretta televisiva.

Tiziano Ferro, l’appello al governo durante Che Tempo che Fa

Subito dopo il commovente discorso di Fabio Fazio ad inizio Che Tempo che Fa, il conduttore televisivo ha voluto far vivere un momento davvero incredibile a tutto il suo amato ed affezionato pubblico. In collegamento dalla sua abitazione in California, Tiziano Ferro ha voluto inizialmente allietare il pubblico italiano con il suo singolo ‘Il Conforto’, ma non solo. Dopo aver parlato, infatti, della situazione legata al Coronavirus che si respira nella città dove vive con suo marito Viktor a dispetto di tutta l’America che, invece, ha rispettato le parole di Donald Trump, il cantante di Latina ha voluto fare un appello al Governo. Incalzato dalla domanda di Fabio Fazio riguardo all’ipotetica sospensione di tour, Tiziano Ferro ha espresso tutta la sua incertezza.

‘Ti ringrazio che mi hai fatto questa domanda’, inizia il suo discorso Tiziano Ferro. Sottolineando di quanto, fino a questo momento, non si ancora nulla riguardo all’ipotetica sospensione di tour. ‘Attualmente i miei concerti sono ancora in piedi’, continua a dire il cantante. Seppure le misure restrittive del governo siano state imposte fino al 3 Maggio, né lui, né altri cantanti e né i loro fan hanno informazioni al riguardo. ‘Il governo ci dia delle risposte’, dice il cantante a Fabio Fazio. Ribadendo di quanto sia importante avere delle delucidazioni al riguardo soprattutto per quelle persone che lavorano per i concerti. A partire, quindi, dai tecnici. Fino a coloro che vogliono acquistare i biglietti e per tutti.