Fabio Fazio: ‘Buona Pasqua a coloro che hanno perso qualcosa in questa circostanza’, il commovente discorso

Ad inizio Che Tempo che Fa, Fabio Fazio ha tenuto un discorso più che commovente per augurare buona Pasqua a tutti i suoi telespettatori.

Dopo un’imperdibile ed incredibile puntata di Domenica In, anche Fabio Fazio non ha affatto perso occasione di poter fare compagnia il suo tanto amato ed affezionato pubblico in questa giornata tanto speciale quanto ‘particolare’ con il suo show Che Tempo che Fa. Perché, come raccontato in un nostro precedente articolo, seppure in occasione della Santa Pasqua, il conduttore televisivo ha deciso di andare ugualmente in onda. La puntata, come al solito, è stata più che imperdibile con ospiti altrettanto incredibili. Eppure, ancora prima di iniziare l’appuntamento di domenica 12 Aprile, il buon Fazio ha deciso di tenere un discorso più che emozionante per tutto il suo pubblico. E, soprattutto, per tutte quelle persone che, a causa di quest’emergenza Coronavirus, hanno perso i loro parenti.

Fabio Fazio, il discorso commovente ad inizio Che Tempo che Fa

Senza alcun dubbio, per ciascuno di noi è stata una Santa Pasqua davvero ‘particolare’. Lontani dai nostri affetti, dai nostri parenti e con la tristezza nel cuore, ognuno di noi ha trascorso una domenica Pasquale in modo completamente diverso dal solito. È proprio per questo motivo che, ad inizio Che Tempo che Fa, Fabio Fazio ha voluto tenere un discorso più che commovente a tutto il suo amato ed affezionato pubblico italiano. Rivolgendo un pensiero speciale a tutte quelle persone che, data l’emergenza Coronavirus, hanno perso i loro parenti.

‘Buona Pasqua a tutti voi, Buona Pasqua a tutti coloro che che nella loro famiglia o tra i loro amici hanno avuto una perdita in questa circostanza’, dice Fabio Fazio prima di iniziare il suo ennesimo ed imperdibile appuntamento di Che Tempo che Fa. Andare in onda nel giorno di Pasqua, come sottolineato dal diretto interessato, non è stato affatto facile, ma è stato fondamentale e, soprattutto, voluto per tutto il pubblico che lo segue con tanto affetto ogni settimana.