Clizia Incorvaia sui social: “Le gaffe di Paolo Ciavarro…”, le stories della bellissima siciliana non passano inosservate.

La quarta edizione del GF Vip si è conclusa ormai da qualche giorno, ma i protagonisti di questa meravigliosa avventura sono rimasti nel cuore dei fan. Anche se il reality è terminato, infatti, il pubblico continua a seguire i loro beniamini attraverso i loro profili social, in particolare Instagram. E tra i concorrenti più amati ci sono senza dubbio Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la coppia del GF Vip 4! I due si sono conosciuti proprio all’interno della Casa più spiata della tv e, con molto pudore e rispettando i tempi l’uno dell’altra, hanno dato vita a una vera e propria storia d’amore. Un sentimento puro, che ha fatto battere il cuore e sognare milioni di fan! E proprio nelle ultime ore i fan hanno assistito a un botta e risposta molto divertente, tra i due piccioncini, che amano punzecchiarsi proprio come fanno due innamorati. In particolare, è Clizia a ‘colpire’ il suo bel principe, con una serie di post pubblicati nelle sue stories. Tra cui appaiono alcuni video delle gaffe di Paolo nella casa.

Clizia Incorvaia sui social: “Le gaffe di Paolo Ciavarro”, video esilaranti nelle stories di Instagram

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro formano una delle coppie più belle mai nate nella Casa del Gf Vip. Bellissimi e innamorati, i due ex concorrenti del GF Vip sono costretti a stare separati, per via delle restrizioni dovute al Coronavirus. Ma, anche da lontano, la coppia fa sognare i fan. Ieri, in occasione del brindisi di Pasqua, la prima diretta in contemporanea, seguita da migliaia di followers. Una diretta in cui i due ex gieffini non hanno fatto altro che punzecchiarsi, proprio come fanno due fidanzatini agli inizi della loro relazione. E, anche nelle sue story di Instagram, Clizia ha deciso di fare alcune ‘sorpresine’ a Paolo, mostrando ai followers alcune scene esilaranti del percorso di Ciavarro in Casa:

Queste sono solo alcune delle story che Clizia posta e dedica al suo Paolo, che prende in giro scherzosamente. “Mi ritiro, ho stra vinto!”, scrive la Incorvaia, dopo aver pubblicato questi simpatici momenti vissuti nella Casa. Che dire, anche se momentaneamente a distanza, l’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro procede a gonfie vele e i fan sono letteralmente impazziti per loro! E voi, cosa aspettate a seguire gli ex gieffini sui social? Non ve ne pentirete.