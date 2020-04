Roberto Ciufoli è un noto attore romano ed anche comico e regista teatrale: lo ricorderanno tutti in molte fiction italiane famose. Ma conoscete proprio tutto di lui? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

E’ un noto comico ed attore romano: Roberto Ciufoli l’abbiamo visto in tantissime fiction televisive italiane molto note come Incantesimo, Don Matteo 4, Distretto di Polizia, Rocco Schiavone 2, ed anche in film come Notte prima degli esami oggi, Ciao Brother o Un nemico che ti vuole bene. Prima di intraprendere la carriera in tv, Ciufoli si è dedicato a tantissime attività. Sapete quali? Inoltre è sposato con una donna francese: ecco tutto quello che c’è da sapere sul noto attore!

Chi è Roberto Ciufoli: età, moglie e cosa faceva prima di diventare attore

Roberto Ciufoli è nato a Roma il 1 marzo del 1960: è un noto attore, doppiatore, comico e regista teatrale. Sapete cosa faceva prima di entrare nel piccolo e grande schermo? Alcune fonti online rivelano che Ciufoli prima di intraprendere la carriera artistica si è dedicato a diverse attività: è stato insegnante di nuoto e ginnastica e poi rappresentante in giro per Roma. Nel 1981 ha cominciato la sua carriera televisiva fondando ‘Allegra Brigata’ insieme ad altri nove colleghi, tra i quali Pino Insegno, Fabio Ferrari, Claudio Insegno, Massimo Popolizio: contemporaneamente terminava gli studi. Nell’86 è arrivato il suo debutto in RAI partecipando a ‘Pronto chi gioca?’ e ‘Pronto, è la RAI?’. Successivamente con i suoi Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno (gruppo comico La Premiata Ditta) hanno partecipato a numerosissime trasmissioni comiche. Nel 2004 entra nel cast di Don Matteo 4, Don Bosco e Diritto di difesa. Nel 2005 tornò in Mediaset con uno spettacolo comico, ‘Premiata Teleditta’, e partecipò anche alla seconda edizione de La Talpa. Gli anni 2016 e 2017 li ha dedicati al teatro: è andato in scena con ‘Americani – Glengarry Gen Ross’ e ‘Sabbie Mobili’.

Ma chi è la moglie di Roberto Ciufoli? Nel marzo 2011 ha sposato Theodora Bugel, una donna francese. L’attore è molto riservato sulla sua vita privata: si sa però che nel 2016 sono diventati genitori di Romeo, secondo figlio per Roberto. Prima di Theodora infatti, il comico è stato con una costumista e dal loro amore nacque Jacopo, nel 1995.