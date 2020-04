Una famosa attrice e conduttrice televisiva si è scagliata contro Tiziano Ferro: è arrivato su Instagram un duro attacco, ecco cosa è successo.

Domenica 12 aprile 2020 è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Uno dei primi ospiti del programma di Fabio Fazio è stato Tiziano Ferro: il cantante, in collegamento via Skype da casa sua a Los Angeles, ha cantato il suo brano ‘Il Conforto’ facendo emozionare tutti. Subito dopo è stato affrontato il tema ‘Coronavirus‘ dal conduttore e dal cantante stesso: in buona fede, Tiziano ha lanciato un appello. Ciò che ha chiesto il cantante di Latina sono chiarimenti sui concerti degli artisti in programma nei prossimi mesi ed ora ‘bloccati’ a causa dell’emergenza Coronavirus. Le dichiarazioni di Tiziano Ferro hanno scatenato una polemica sui social: anche Gloria Guida, attrice e conduttrice televisiva, moglie di Joohnny Dorelli, ha detto la sua sui social. Ecco cosa ha scritto con un post su Instagram.

Tiziano Ferro, ‘Mettiti una mano sul cuore’: duro attacco dell’attrice

Gloria Guida, moglie di Jhonny Dorelli, ha commentato le parole di Tiziano Ferro dette durante Che Tempo Che Fa domenica 12 aprile. Il cantante di Latina ha lanciato un appello per fare chiarezza sui concerti degli artisti in programma nei prossimi mesi. L’attrice e conduttrice televisiva non ha apprezzato le sue parole ed ha scritto su Instagram: “Caro Tiziano Ferro, non sei fermo solo tu. Siamo tutti nella stessa barca ed in attesa che questo terribile momento passi al più presto. Mettiti una mano sul cuore e visto che sei una persona intelligente devi anche capire che non si tornerà alla normalità presto. Quindi dobbiamo aspettare tutti e dico tutti, che la scienza ci aiuti. Tua fan, Gloria Guida”.