Amici 19, lo sfogo di Javier Rojas: “Diventa sempre più difficile”; il post del ballerino sui social non passa inosservato.

Si è conclusa da poco la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. E il talent show più longevo della tv, anche quest’anno, ha regalato emozioni a non finire. A trionfare su tutti, portandosi a casa il primo premio di 150 mila euro, è stata la cantante Gaia Gozzi, che sin dalle prime puntate ha conquistato tutti con la sua voce. Nella super sfida finale, Gaia ha battuto il ballerino Javier Rojas, che può comunque essere felice: a lui il premio della Critica e quello della Categoria Ballo, oltre al premio Marlù assegnato a tutti i finalisti. Un’avventura molto intensa, quella di Javier nella trasmissione, attraverso cui il cubano è cresciuto ed ha imparato molto. Ma qualche ora fa, il ballerino ha vissuto un attimo di sconforto, che ha deciso di condivider con i suoi fan attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco le sue parole.

Amici 19, lo sfogo di Javier Rojas: “È un momento difficile, speriamo finisca presto”

Javier Rojas è stato senza dubbio uno dei protagonisti principali dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Adorato dal pubblico e dalla maestra Celentano, il ballerino cubano è arrivato fino in fondo nella gara di Canale 5, arrivando secondo solo a Gaia Gozzi, vincitrice del talent. Ma nel corso della trasmissione, Javier ha avuto tutto il tempo di mostrare il suo enorme talento. Non sono mancate le discussioni col suo ‘rivale’ Nicolai Gorodiskii, con cui, però, ha finalmente chiarito: i due stanno trascorrendo la quarantena insieme da quando è terminato Amici. E proprio dal termine dello show, Javier è tornato sui social coi quali si tiene in contatto coi numerosi fan che lo seguono. Ed è proprio su Instagram che Javier si è lasciato andare ad uno sfogo, qualche ora fa. In un post pubblicato sul suo profilo, il ballerino spiega come la situazione di isolamento forzato, dovuta all‘emergenza Coronavirus, diventi sempre più dura. Il post:

“Diventa sempre più difficile non avere un contatto reale con le persone e non poter uscire liberamente”, scrive Javier su Instagram. Un momento di sconforto, nel quale però il ballerino lancia un messaggio di speranza: “Verranno giorni migliori e ancora di più saremo grati per la vita”. Se avete apprezzato il percorso di Javier ad Amici, cosa aspettate a seguirlo su Instagram? Non ve ne pentirete!