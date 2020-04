Antonella Elia, il ricordo dopo il GF Vip: “Stavo ripensando a questo preciso momento”, il post su Instagram non passa inosservato.

Lei è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute dell’edizione appena terminata del Grande Fratello Vip. Parliamo di Antonella Elia, che insieme alla vincitrice Paola Di Benedetto, è stata l’unica donna ad arrivare fino in fondo al reality, dritta in finale. Un percorso ricco di emozioni, momenti intensi e, diciamolo, anche tante discussioni. Ma la showgirl piace proprio per questo, per la sua spontaneità e il suo essere sempre senza peli sulla lingua. Al termine del reality, la Elia è tornata attiva sui social, come tutto il resto dei vip ‘rinchiusi’ nella Casa senza tecnologia. E proprio sul suo profilo Instagram, Antonella ha pubblicato un post che non è passato inosservato. Un post nostalgico, in cui la concorrente ricorda un momento preciso della sua avventura al GF Vip. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Antonella Elia, il ricordo dopo il GF Vip: “Il primo impatto con l’esterno”

“Il primo impatto con l’esterno e un silenzio chiassoso. Insomma, è stata proprio un’esperienza fuori dal comune, fino all’ultimo”. Queste le parole che Antonella Elia scrive nel suo ultimo post, pubblicato sul suo profilo Instagram. Un post in cui la showgirl ricorda il momento esatto in cui ha varcato la porta rossa, abbandonando la Casa del GF Vip dopo tre mesi esatti. Tre mesi in cui la realtà esterna è completamente cambiata, a causa del diffondersi del Coronavirus. Un impatto fortissimo, per alcuni concorrenti shockante. Nel post, Antonella pubblica proprio un’immagine della serata finale, in cui indossa il meraviglioso abito lungo color rosa. Date un’occhiata:

Un post che non è passato inosservato, quello di Antonella Elia. Una pioggia di likes e commenti ha invaso il profilo della showgirl. E, tra i commenti, spuntano anche quelli di due ex gieffini coi quali la Elia ha legato tantissimo all’interno del reality. Parliamo di Andrea Denver e Paola Di Benedetto:

Un’amicizia tra donne davvero speciale, quella tra Antonella Elia e la vincitrice del reality Paola Di Benedetto. Quest’ultima, in un’intervista a Leggo, ha speso bellissime parole per la sua ex coinquilina, che ha definito ‘come una mamma’ per lei, nel suo percorso nella Casa. E voi, cosa pensate di Antonella Elia? Vi è piaciuta nella sua esperienza al Grande Fratello Vip 4?