Paola Di Benedetto, il commento a sorpresa su Antonella Elia dopo il GF Vip; ecco le parole della vincitrice.

È stata Paola Di Benedetto a trionfare nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione ricca di colpi di scena, durata ben tre mesi, dall’8 gennaio all’8 aprile. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin è riuscita a conquistare la maggior parte del pubblico, che l’ha preferita a tutto il resto dei concorrenti, alcuni dei quali partiti favoriti per la vittoria finale. Ma è stata la meravigliosa fidanzata di Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede, la più amata dal pubblico. E non solo! Anche nella Casa del GF Vip, infatti, la bellissima Paola ha legato tantissimo con molti concorrenti. Tra questi, Antonella Elia. Un rapporto speciale tra le due, che ha acquisito ancora più valore dal momento in cui la Elia non è andata particolarmente d’accordo con il resto delle donne nella Casa. Intervistata da Leggo, la Di Benedetto ha speso parole bellissime per la sua ex coinquilina. Scopriamole insieme.

Paola Di Benedetto su Antonella Elia dopo il GF Vip: “Mi ha fatto da mamma”

Antonella Elia ha praticamente discusso con tutte le donne nella Casa del GF Vip. Tranne che con lei, Paola Di Benedetto. Tra la vincitrice del reality e la Elia, infatti, si è instaurato un rapporto bellissimo, sin dai primi giorni del reality. Un rapporto proseguito fino all’ultimo: Paola e Antonella, infatti, sono state le uniche due donne arrivate in finale. E al settimanale Leggo, la Di Benedetto ha commentato il percorso nella casa con Antonella, spiegando di non aver mai discusso con lei semplicemente perché non vi è mai stato motivo per farlo. A dispetto di ogni pronostico, dichiara Paola, che non si aspettava di andare d’accordo con lei: “Abbiamo sempre avuto la stessa linea di pensiero, solo che lei era un po’ più colorita nel linguaggio e nelle reazioni.” Parole davvero dolci quelle di Paola per Antonella: “Con me è sempre stata protettiva, in molte situazioni mi ha fatto da mamma”.

Un rapporto davvero speciale quello tra Paola Di Benedetto ed Antonella Elia, che smentisce una delle accuse rivolte a quest’ultima durante il suo percorso nella Casa, quella di essere contro le donne. E voi, avete apprezzato il percorso delle due finaliste al GF Vip?