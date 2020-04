Uomini e Donne torna con Gemma Galgani e Giovanna Abate il 20 aprile: ecco come cambia il programma con l’emergenza Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus oltre alle vite degli italiani, ha stravolto anche i palinsesti ed i programmi televisivi. Molte trasmissioni sono stati interrotte, altre invece hanno proseguito con le loro messe in onda ma senza pubblico e senza ospiti. Uomini e Donne, prima dello scoppio del Coronavirus, vedeva sul trono Giovanna, Daniele, Carlo e Sara: in seguito all’evolversi dell’emergenza è stato interrotto. Per la felicità dei fan il programma di Maria De Filippi torna in tv! Il 20 aprile ricomincerà su Canale 5 alle 14:45: ci sono però dei drastici cambiamenti al format. Curiosi? Vi sveliamo tutto!

Uomini e Donne, come cambia il programma con l’emergenza Coronavirus

In piena emergenza Coronavirus torna Uomini e Donne a partire dal 20 aprile alle 14:45 su Canale 5. Una novità incredibile per i fan che però ancora non sanno bene come si svolgerà il tutto! Beh, le protagoniste sono Giovanna Abate e Gemma Galgani ed avranno la possibilità di conoscere i loro corteggiatori solo attraverso la scrittura, senza sapere chi c’è dietro la tastiera.

“L’uso della parola, l’importanza di ciò che si scrive, sarà l’unico modo per conoscersi e innamorarsi” scrive il profilo ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi. Gli aspiranti pretendenti delle due troniste avranno a disposizione solo uno smartphone per conquistarle: Gemma e Giovanna dovranno affidarsi alle loro parole, senza poterli vedere o toccare.

Questo è il video di presentazione del nuovo Uomini e Donne. I rischi sono due, spiega la conduttrice Mediaset: “Possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto, io me lo immagino alto, biondo, bello e con gli occhi azzurri, poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altro è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice ‘guarda ti ho preso in giro’.