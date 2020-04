Tre programmi amatissimi dagli italiani andranno in onda su Mediaset Extra: sarà un ondata di nostalgia ed i fan non vedono l’ora. Ecco cosa andrà in onda a partire dal 13 aprile.

E’ stata annunciata ieri la maratona in programma domani, mercoledì 15 aprile 2020, su Mediaset Extra. Parliamo di ‘Raimondo Vianello Day‘: sarà una giornata interamente dedicata ad uno dei padri fondatori della televisione italiana, Raimondo Vianello. Sarà una full immersion nella vita televisiva dell’attore e conduttore televisivo che insieme alla sua compagna di vita, Sandra Mondaini, ha regalato tante risate e tanto intrattenimento agli italiani a partire dagli anni ’50 fino alla sua morte, avvenuta il 15 aprile 2010. Non è questa però l’unica splendida novità di Mediaset Extra: stanno per tornare in tv altri programmi amatissimi dagli italiani. Ecco quali.

Mediaset Extra, splendido annuncio: in arrivo tre programmi amatissimi

Oltre a ‘Raimondo Vianello Day’, oltre a ‘Non è la Rai‘, tornano in tv altri tre amatissimi programmi televisivi su Mediaset Extra. Preparatevi ad un ondata di nostalgia perchè rivedrete in onda ‘Licia Dolce Licia’, il telefilm ispirato al cartone animato con protagonista Cristina D’Avena, ‘Bim Bum Bam’ con i migliori momenti del programma per ragazzi e per finire ‘I Cesaroni’. La serie televisiva con Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Max Tortora, Alessandra Mastronardi e tanti altri famosi attori torna e fa felice i suoi fan. E’ andata in onda dal 2006 fino al 2014: sarà divertente rivederlo!

Dal 13 aprile alle 8 andranno in onda le puntate di Licia Dolce Licia. Alle 8.55 sarà trasmessa ‘Casa Vianello‘. Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 18.20 arriva la prima stagione de I Cesaroni. In serata, a partire dalle 19.45 arriva ‘Non è la Rai’. A partire da venerdì 17 aprile torna su Mediaset Extra Bim Bum Bam in prima serata.