Simona Ventura ha scritto un messaggio per il suo caro amico Franco Lauro scomparso ieri all’età di 58 anni. Ecco le parole della conduttrice tv sui social.

Il mondo del giornalismo e della televisione italiana è in lutto: ieri, all’età di 58 anni, è morto Franco Lauro, colto improvvisamente da un infarto. Il suo volto era noto al pubblico televisivo sopratutto agli appassionati di calcio e di basket. E’ scomparso a Roma, nella sua abitazione: le forze dell’ordine sono entrate nella casa del centro della Capitale ed hanno trovato l’uomo senza vita. Sono tantissimi i colleghi che in queste ore ricordano il conduttore di ‘La Domenica Sportiva’ o di ’90° minuto’, e ‘Domenica Sprint’: tra questi Simona Ventura, che con lui ha lavorato per molti anni. La conduttrice è addolorata per la perdita ed ha scritto un messaggio struggente sul suo canale social: ecco le sue parole.

Simona Ventura, il ricordo di Franco Lauro: “Compagno d’avventure, non posso crederci”

Ieri, 14 aprile, un infarto ha portato via Franco Lauro. Il noto giornalista e conduttore televisivo era nella sua abitazione a Roma: è stato trovato senza vita dai Carabinieri, chiamati da un’amica che non aveva notizie da due giorni. La morte del noto volto de La Domenica Sportiva ha sconvolto tutti: sono migliaia i messaggi scritti sui social per Franco nelle ultime ore. Simona Ventura ha lavorato per molti anni insieme al giornalista della Rai: è stata nella redazione sportiva del servizio pubblico sin dal 1992 e conosceva molto bene Franco. La morte del suo amico e collega l’ha distrutta. Ha scritto sui social: “Non posso credere che tu non ci sia più. Compagno di tante avventure sportive a cui in questi giorni pensavo con insistenza. Buon viaggio, Franco”.

Non posso credere che tu non ci sia più . Compagno di tante avventure sportive a cui in questi giorni pensavo con insistenza . Buon viaggio Franco RIP 🙏 @RaiSport #francolauro — Simona Ventura (@Simo_Ventura) April 14, 2020

Anche Paola Ferrari non è riuscita a trattenere il dolore per la scomparsa del volto di La Domenica Sportiva ed ha scritto sui social: “Ho appena ricevuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiano condiviso così tante avventure. Non posso crederci! Le parole non le trovo in questo momento”. Anche Massimo Caputi ha scritto un messaggio su Twitter per il suo amico scomparso. “Ho appena saputo della scomparsa di Franco Lauro sono senza parole. Esperto ed appassionato di basket, era un volto amico ed educato che entrava nelle nostre case. A lui mi legano tanti ricordi, uno su tutti: l’inizio insieme in radio nel 1985. Ciao caro Franco Rip“.