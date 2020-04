Al Bano esce allo scoperto: l’annuncio a sorpresa su Loredana Lecciso

Al Bano esce finalmente allo scoperto: il cantante di Cellino San Marco ha fatto un annuncio a sorpresa su Loredana Lecciso

Il triangolo amoroso formato da Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power è stato per anni al centro delle voci di gossip. Il cantante di Cellino San Marco è stato sposato quasi trent’anni con la figlia di Tyrone Power e Linda Christian. Un amore molto lungo, che ha fatto sognare milioni e milioni di italiani. Per molti rappresentavano la coppia perfetta. La separazione è arrivata alla fine degli anni novanta, mentre il divorzio legale nel 2012. Tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila conosce Loredana Lecciso, con la quale va a convivere nel 2001, e dalla quale ha altri due figli, Jasmine e Albano Jr. La loro storia dura fino al 2018, quando annunciano la separazione. Negli ultimi anni, complice anche la reunion artistica con Romina, si sono susseguite le voci di un presunto ritorno di fiamma prima con l’una e poi con l’altra donna. Qualche giorno fa, il cantante di Cellino San Marco, stufo delle voci di gossip apparse sui vari settimanali, ha precisato: “Chiariamo le cose una volta per tutte: io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole”.

Al Bano, l’annuncio a sorpresa su Loredana Lecciso

Dopo aver smentito il ritorno di fiamma con Romina, il cantante di Cellino San Marco esce definitivamente allo scoperto e annuncia attraverso il settimanale Di Più Tv il ritorno di fiamma con la Lecciso: “Sono tornato con Loredana. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’”. La notizia sicuramente farà felici gli appassionati della coppia, ma allo stesso tempo renderà tristi i fan di Romina Power. Nell’intervista al settimanale, il cantante ha parlato anche della sua ex compagna: “Romina? Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze”. La cantante e attrice, come si può dedurre anche dalle foto apparse sul suo account Instagram, si trova in una tenuta a Cellino San Marco, ma mantiene le distanze con il suo ex compagno e il resto della famiglia. Al Bano, inoltre, ha confessato: “Romina non vede l’ora di tornare negli Stati Uniti, in California, dove c’è anche suo fratello Tyrone Power Junior: la sua vita è là”.

Le parole del cantante rompono definitivamente le speranze di un ritorno di fiamma con Romina Power. I fan della coppia dovranno accontentarsi della reunion artistica, sancita anche con la canzone “Raccogli l’attimo“, scritto da Cristiano Malgioglio.