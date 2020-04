Baby K si racconta in una lunga intervista a ‘Chi’: “Mi sembra di aver vissuto tante vite”, i retroscena inediti sull’infanzia della cantante e sul suo lavoro.

Baby K è un’amatissima cantante e rapper italiana. Unica artista italiana ad aver ottenuto il disco di diamante della FIMI, con il singolo tormentone ‘Roma-Bangkok’ realizzato insieme a Giusy Ferreri, Baby K è molto apprezzata per il suo talento, ma anche per la sua incredibile bellezza, che spesso mostra anche sui social senza problemi. Il suo profilo Instagram conta ben 650mila followers, con i quali Claudia, questo il suo vero nome, condivide molte notizie del suo lavoro, ma anche tanti ricordi e momenti della sua vita quotidiana. In questi giorni di quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, Baby K ha lanciato il suo ultimo singolo ‘Buenos Aires’ e ne ha parlato anche in una lunga e interessante intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, nella quale ha raccontato alcuni retroscena sul suo lavoro e sulla sua infanzia: ecco le parole della cantante nel dettaglio.

Baby K ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, nella quale ha spaziato dal lavoro alla vita privata, raccontando anche alcuni episodi inediti sul suo passato. La cantante in quest’ultimo periodo ha lanciato il suo ultimo singolo ‘Buenos Aires’ e alla giornalista che l’ha intervistata ha spiegato che la scelta di uscire con un singolo in un periodo così, è stata dettata dalla riflessione che la musica in questo momento può donare la spensieratezza, il sollievo e la forza di cui c’è bisogno: “Devo continuare a intrattenere, mi sono detta”, ha spiegato la rapper. Nella sua lunga intervista, Baby K si è raccontata, dicendo che le sembra di aver vissuto tante vite in una, anche a causa dei numerosi spostamenti che ha fatto con la sua famiglia quando era bambina. “I miei genitori si spostavano spesso per lavoro e io ero costretta ogni volta a ricominciare daccapo. Mi sono sentita a volte incompresa, diversa e sola”, ha confessato la cantante, “ma oggi ho un mondo interiore ricco e sto bene”.

Baby K ha anche parlato della sua canzone ‘Femmina Alfa’, spiegando la sua visione della donna ‘Alfa’ che per lei è non è la classica ‘panterona’, ma una persona autonoma e cosciente di avere dentro di sé tutte le risorse per affrontare la vita: “Non dobbiamo scegliere, possiamo essere tante cose”, ha concluso la cantante.