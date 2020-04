Belen Rodriguez torna in tv: quando e dove la vedremo

Belen Rodriguez, la showgirl torna in tv: quando e dove la vedremo, tutti i dettagli.

Lei è in assoluto una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Bella, simpatica e piena di talento, Belen Rodriguez è entrata nel cuore di milioni di italiani. Che, dal 15 aprile, possono ammirare la loro showgirl preferita nelle repliche di Tu si que vales, in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5. Ma c’è un’altra splendida notizia per i fan della bellissima moglie di Stefano De Martino, annunciata proprio poco fa. L’argentina tornerà in tv, molto presto! Siete curiosi di scoprire dove la vedremo? Ve lo sveliamo subito.

Belen Rodriguez torna in tv: la vedremo nella prossima puntata di Verissimo

Belen Rodriguez è una della showgirl più amate e seguite della nostra tv. Basta dare un’occhiata al suo profilo di Instagram per scoprirlo: una pioggia di likes e complimenti ricopre ogni post dell’argentina, che è letteralmente entrata nei cuori degli italiani. E proprio per i fan di Lady De Martino, è arrivato uno splendido annuncio. Dove? Sulla pagina social ufficiale della trasmissione Verissimo! Proprio così, Belen sarà protagonista della prossima puntata del talk, in onda ogni sabato su Canale 5. A causa dell’emergenza Coronavirus, ovviamente, non è possibile registrare nuove interviste: sono trasmesse, infatti, alcune tra quelle più intense degli ultimi mesi. Ma è proprio tra un’intervista e l’altra che vanno in onda i video messaggi di alcuni tra i personaggi più amati dal pubblico. Se lo scorso sabato abbiamo ascoltato Paola Di Benedetto, Giulia De Lellis e Andrea Damante, stavolta tocca proprio alla Rodriguez. Ecco l’annuncio, apparso poco fa sulla pagina ufficiale di Verissimo?

Cosa avrà da dire la bellissima Belen ai suoi fan? Non ci resta che attendere la prossima puntata di Verissimo per ascoltare il messaggio della Rodriguez. E voi, seguirete il talk di Silvia Toffanin?