Lutto per Gigi Finizio: è morta la mamma del cantante napoletano

Il cantante napoletano saluta tramite i social su mamma, venuta a mancare improvvisamente.

Un dolore immenso e una perdita profondamente grave ha colpito il cantante Gigi Finizio. Sua madre è infatti recentemente scomparsa, proprio in piena emergenza Coronavirus, un momento così difficile anche per la gestione degli addii e dei funerali. Il cantante napoletano ha avvisato i fan e gli amici di questa perdita con un semplice messaggio sui social con su scritto “Ciao Ma”, accompagnato da una foto della mamma da giovane. Bellissima e sorridente come se la vuole ricordare lui.

Il messaggio social di Gigi Finizio per la scomparsa della madre

La mamma di Gigi Finizio è venuta a mancare improvvisamente e anche sui social, il cantante napoletano, non ha voluto dire molto. Bastano del resto queste due semplici parole per capire tutto il dolore di un figlio che deve salutare da lontano, magari senza aver potuto abbracciare la propria madre negli ultimi istanti che la vita aveva concesso loro insieme. Anche per la famiglia del cantante napoletano, infatti, non sarà possibile fare un rito funebre a tutti gli effetti e la donna sarà subito sepolta. Bisognerà salutare il proprio caro da lontano, con la mente, senza potersi raccogliere insieme a parenti e amici per unirsi nel dolore e superarlo insieme.

I messaggi dei fan e degli amici

Accanto a Gigi Finizio però si sono stretti i fan che appena hanno saputo della morte della mamma del cantante gli hanno dimostrato tutto il loro affetto, almeno virtualmente. Un lutto gravissimo, ma che almeno ora, con l’affetto degli amici e dei suoi seguaci, può ricevere un piccolo afflato di piacere e di sollievo. Ci sono anche commenti di personaggi famosi, come Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo,

Tanti i commenti che infatti cercano di infondere forza a Gigi, c’è chi gli ricorda che sebbene la memoria alle volte sia come un colpo al cuore perché fa rivivere dei momenti, passati allo stesso tempo è un aiuto. C’è chi gli manda dei cuori, chi gli dice il classico andrà tutto bene, chi si unisce nel dolore e capisce l’importanza di una madre sempre troppo tardi.