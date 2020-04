Costanza Caracciolo partecipa alla Pillow Challenge, la sfida diventata virale sui social: il suo cuscino è ‘particolare’.

Ammettetelo, tutti avrete sentito parlate di Pillow Challenge. Si tratta della nuova sfida lanciata sui social e diventata virale in pochissimo tempo. Tantissime star e influencer si sono messe in gioco, partecipando alla particolare ‘challenge’. Ma in cosa consiste? Ebbene, è la parola stessa a suggerirlo: pillow, che in inglese significa cuscino. Un cuscino che, per l’occasione, diventa un abito da sera. In tantissime hanno postato selfie e scatti col proprio abito/cuscino, da Giulia De Lellis ad Elena Barolo. Ma a vincere il premio originalità è senza dubbio Costanza Caracciolo. L’ex velina di Striscia La Notizia ha mostrato la sua versione di ‘pillow challenge’ proprio poco fa. Un cuscino davvero ‘particolare’. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo mostriamo subito.

Costanza Caracciolo partecipa alla Pillow Challenge: il suo è un cuscino ‘casalingo’!

Anche Costanza Caracciolo ha partecipato alla sfida più amata sui social in questo periodo di quarantena. Si tratta della Pillow Challenge e consiste nel vestirsi semplicemente con un cuscino, tenendolo fermo in vita con una cintura. In tante hanno mostrato ai followers il loro ‘outfit’, cercando di trovare dettagli e particolari per differenziarsi. Ma la versione di Costanza Caracciolo non è passata proprio inosservata. La bellissima compagna di Bobo Vieri indossi sì un cuscino, ma ad altezza vita non compare una semplice cintura…Bensì i suoi prodotti per la pulizia casalinga preferiti! Proprio così! Costanza accetta la nomination di un’amica e invita le sue amiche a fare lo stesso, scegliendo i prodotti che più amano.

Un cuscino davvero particolare, e sicuramente adatto alla nostra situazione attuale! Con grande ironia, Costanza abbina all’ ‘abito’ i guanti per le pulizie, ma non rinuncia alla scarpa col tacco. Il post ha ottenuto il pieno di likes e commenti, ricchi di complimenti per la Caracciolo, bellissima, ironica e originale. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!