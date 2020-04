Emily Ratajkowski poco fa pubblica una foto e manda in tilt Instagram: il costume non c’è e i followers si scatenano con like e commenti

Emily Ratajkowski è certamente tra le star più gettonate, amate e seguite di Instagram. In questo momento anche lei si trova in quarantena, come tutti noi, in qualsiasi parte del globo ci troviamo. L’arrivo del Coronavirus, ha costretto anche le star a stare chiuse nelle proprie dimore, trascorrendo il tempo con gli affetti più cari o da sole. Nel caso della Ratajkowski, la modella si trova relegata nella propria dimora in compagnia del marito Sebastian Bear-McClard e il loro cane. Molti sicuramente sapranno del matrimonio a gran sorpresa tra i due ragazzi, avvenuto nel 2018. L’evento colse di sorpresa migliaia di fan della bella Emily, che dopo aver raggiunto il successo nel videoclip di ‘Blurred Lines’ si è cimentata anche nel cinema. E’ proprio qui che probabilmente i due si sono conosciuti, visto che l’uomo è un noto produttore cinematografico, che ha ereditato la passione per quest’arte dalla madre. La quarantena li sta portando a trascorrere ancor più tempo insieme e sicuramente hanno trovato il modo di renderla più piacevole, visti gli scatti pubblicarti dalla modella.

Emily Ratajkowski manda in tilt Instagram: il costume non c’è

Emili Ratajkowski e il marito Sebastian Bear-McClard sono convolati a nozze con gran sorpresa di tutti nel 2018 e da allora sono sempre più uniti e affiatati. Sebastian Bear-McClard non è solo un grande produttore cinematografico, ma tra le sue passioni si annovera anche quella per la fotografia. Moltissime sono le foto scattate alla bella Emily, che portano la sua firma e che certamente stanno facendo impazzire il web. La modella è infatti solita pubblicare sul suo profilo Instagram Ufficiale scatti non solo di vita quotidiana, ma anche decisamente hot. Nelle ultime settimane di quarantena tante sono stare le foto in cui i due appaiono abbracciati e senza indumenti, o ancora in cui l’uomo ha immortalato la moglie completamente senza vestiti, nascosta dietro una tenda. Lo scatto di oggi pomeriggio non fa eccezione.

La modella si è lasciata immortalare senza costume nella sua dimora, intenta a prendere il sole. Inutile dirvi che sotto il post i migliaia di followers si sono scatenati in commenti di apprezzamento e like. Che dire la modella sa bene come fare per far scatenare i suoi fan e il marito ha certamente talento con l’obiettivo fotografico.