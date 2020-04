A poche ore dall’ultima puntata di Doc-Nelle Tue Mani, Luca Argentero ha annunciato sul suo canale social ufficiale una splendida iniziativa per i suoi fan.

È in un momento davvero florido, Luca Argentero. Non soltanto perché, a breve, diventerà padre per la prima volta, ma anche per lo smisurato successo della serie televisiva Doc. Nonostante la fiction non possa andare in onda interamente perché, a causa dell’emergenza Coronavirus, le riprese sono state bloccate ‘sul più bello’, il clamore ottenuto con la storia ispirata alle vicende di Pierdante Piccioni hanno conquistato, sin da subito, l’interesse di milioni telespettatori. Non è un caso che questo iniziale finale di stagione che, ricordiamo, andrà in onda su Rai Uno questa sera, giovedì 16 Aprile, è molto atteso dal suo pubblico. Tuttavia, l’ex concorrente del Grande Fratello, ancora prima di emozionare gli italiani con l’ultimo episodio di Doc, ha voluto fare uno splendido regalo ai suoi sostenitori con un’iniziativa davvero pazzesca.

Luca Argentero, l’iniziativa per i fan a poche ore dal finale di Doc

A poche ore dall’incredibile finale di Doc-Nelle Tue Mani, Luca Argentero ha voluto fare uno splendido regalo ai suoi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, il successo riscontrato da questa inedita serie televisiva è stato davvero incredibile. Sin dalla prima puntata, le avventure di Andrea e tutto il suo strepitoso staff medico hanno catturato l’attenzione e l’interesse di milioni. È proprio per questo motivo che, così come l’attore principale, non vedono l’ora di assistere al finale di stagione. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Perché, pochissime ore fa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto rendere partecipi i suoi sostenitori di una splendida iniziativa. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme:

Ecco. È proprio questo splendido messaggio che, a poche ore dalla quarta ed ultima, almeno per il momento, puntata di Doc-Nelle Tue Mani, Luca Argentero ha voluto scrivere ai suoi numerosi sostenitori. Da quando si apprende dalle sue parole, molto presto verrà effettuato un sorteggio tra tutti quei telespettatori che, in queste settimane, si sono iscritti alla pagina social ufficiale di Doc-Nelle Tue Mani. Cosa c’è in palio? Semplice! Dei fantastici cappellini con la scritta della serie. Insomma, un’iniziativa più che splendida, c’è poco da dire. Ma cosa aspettate? Affrettatevi! Potreste essere proprio voi i fortunati.

Come si chiamerà sua figlia?

Tra poche settimane, Luca Argentero e la sua splendida compagna Cristina Marino diventeranno genitori di una splendida bambina. Ma come si chiamerà? Beh, al momento, è ancora tutto ‘top secret’. Non ci resta che monitorare i loro profilo social per apprendere la lieta notizia.

