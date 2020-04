Hilary Duff, clamoroso cambio di look: si mostra proprio così ai suoi fan

Hilary Duff è stata la protagonista di un clamoroso cambio di look: la giovane cantante si è mostrata proprio così ai suoi followers su Instagram.

L’emergenza Coronavirus, lo sappiamo, ha stravolto praticamente tutto. Non soltanto perché, da più di un mese, tutti noi siamo costretti a restare chiusi nelle nostre case per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, ma anche perché, proprio per limitare drasticamente ulteriori danni e un inevitabile collasso del sistema sanitario, tutte le attività commerciali non ritenute di ‘prima necessità’ sono state chiuse. A partire, quindi, da estetiste, parrucchieri, barbieri. Fino a librerie, cartolerie e tanto molto altro ancora. È proprio per questo motivo che, in assenza del proprio ‘coiffeur’, c’è chi ha deciso di stravolgere completamente il suo look in modo del tutto ‘fai da te’. È stato, ad esempio, il caso di Paola Barale. Ed anche il caso di Hilary Duff. Pochissimi giorni fa, l’idolo di numerose ragazzine si è mostrata proprio con un colore di capelli completamente rivoluzionato a tutti i suoi followers. Siete curiosi di vederla? Diamoci uno sguardo insieme.

Hilary Duff cambia look: cosa ha combinato ai suoi capelli

Come passare il proprio tempo in quarantena? Semplice! Applicando il ‘fai da te’. E, badate bene, non ci riferiamo a tutte quelle attività a cui, soprattutto le donne, sono solite dedicarsi nella propria abitazione, ma anche al ‘trucco e parrucco’. In assenza totale di parrucchieri, sono davvero tantissime le persone che testano le loro doti di hair stylist. È stato il caso, come dicevamo precedentemente, di Hilary Duff. Che, pochissimi giorni fa, si è mostrata ai suoi followers su Instagram con un look completamente rivoluzionato. Siamo abituati a vedere l’idolo di numerose ragazzine con i suoi lunghi capelli biondi, giusto? Ecco, dimenticatevela! Sapete come si è mostrata sul suo canale social ufficiale la giovane cantante? Diamoci uno sguardo insieme:

Ebbene si. È proprio lei. Hilary Duff non è più bionda. Bensì, come mostrato anche dall’immagine in alto, ha deciso di tingersi i suoi capelli di blu. Insomma, un gran cambiamento, ma che le sta davvero alla grande, no?