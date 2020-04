Coronavirus, l’annuncio di Borrelli: stop alle conferenze stampa quotidiane della Protezione Civile, ma i dati saranno comunicati ugualmente.

Ogni giorno, alle ore 18, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli aggiorna gli italiani sull’emergenza Coronavirus, comunicando dettagliatamente i dati relativi ad ogni giornata: numero di positivi, guariti, deceduti e tamponi effettuati. Un appuntamento fisso, ormai, per quanti vogliono essere aggiornati sulla difficile situazione che stiamo vivendo in Italia. Ma proprio durante la conferenza stampa di oggi, Borrelli annuncia che, a partire da domani, non si proseguirà più in questo modo. Le conferenze stampa, infatti, non si terranno più ogni giorno, ma soltanto due volte a settimana. I dati, però, saranno ugualmente comunicati attraverso il sito della Protezione Civile.

Coronavirus, l’annuncio di Borrelli: conferenza stampa solo due giorni a settimana

Stop alle conferenze stampe quotidiane della Protezione Civile. È quanto è stato annunciato da Angelo Borrelli, proprio in apertura della conferenza di oggi. L’appuntamento con la stampa ci sarà, ma si ridurrà a due volte alla settimana, nella fattispecie il lunedì e il giovedì. I bollettini, tuttavia, saranno comunicati quotidianamente e potranno essere consultati sul sito ufficiale della Protezione Civile. I dati degli ultimi giorni dimostrano un calo della pressione sulle strutture ospedaliere, da qui l’annuncio del capo della Protezione Civile: “Abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa: continueremo a garantire la massima trasparenza su dati ogni giorno, veicolandoli sul sito, mentre due volte a settimana terremo un punto stampa”.

I giorni previsti per le conferenza stampa, quindi, saranno il giovedì e il lunedì. Nel comunicare i dati del bollettino di oggi, Borrelli ha sottolineato come la pressione sulle strutture ospedaliere si sia decisamente ridotta, aggiungendo: “Il grande lavoro svolto e la coscienza dei cittadini ha permesso il controllo della curva dei contagi”