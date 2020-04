La Vita In Diretta, la gaffe di Lorella Cuccarini su Luca Argentero non passa inosservata: ‘imbarazzo’ in studio, ecco cos’è successo al termine della puntata.

Anche ieri, come tutti i giorni, è andato in onda il consueto appuntamento con ‘La Vita in Diretta’. Il programma condotto da Lorella Cuccarini e il giornalista Alberto Matano informa e intrattiene il pubblico nella prima fascia pomeridiana. In particolare in questo periodo di emergenza Coronavirus, in cui molti programmi sono stati sospesi, il talk di Rai Uno va in onda dalle 14 fino alle 18.45, con un’interruzione nel mezzo, perché ha preso il posto di ‘Vieni Da Me’, che rientra tra le trasmissioni temporaneamente interrotte. Nelle ore di diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano informano il pubblico sulle ultime notizie di cronaca, in particolare sull’emergenza Coronavirus, ma non mancano anche momenti più ‘leggeri’, di semplice intrattenimento. Al termine della puntata di ieri, però, prima dei saluti finali, la conduttrice ha fatto una gaffe su Luca Argentero che non è certo passata inosservata, creando un momento di palpabile ‘imbarazzo’ in studio: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Lorella Cuccarini, la gaffe su Luca Argentero a ‘La Vita In Diretta’: momento di ‘imbarazzo’ in studio, cos’è successo

Nella puntata di ieri de La Vita In Diretta, Lorella Cuccarini ha fatto un’involontaria gaffe su Luca Argentero. Prima della chiusura del programma, infatti, la conduttrice ha ricordato al pubblico di seguire in prima serata l’ultima puntata di ‘Doc – Nelle Tue Mani’, la fiction di grande successo di cui Argentero è protagonista, rivolgendo anche un saluto all’attore “che è diventato papà”, ha detto la Cuccarini. Le sue parole hanno creato un attimo di imbarazzo in studio, visto che la compagna di Luca, Cristina Marino, non ha ancora partorito, perciò di fatto l’attore non è ancora diventato papà. Per un attimo in studio è calato il silenzio e si è sentita chiaramente una voce che da dietro le quinte chiedeva alla Cuccarini se fosse sicura di quello che stava dicendo. “Che succede?”, ha chiesto la conduttrice rivolgendosi alle persone dietro le quinte, ma poi si è girata nuovamente verso la telecamera e insieme ad Alberto Matano, anche lui visibilmente in imbarazzo, ha salutato con il suo solito sorriso.

La Cuccarini avrà certamente modo di rettificare alla sua gaffe nella puntata di questo pomeriggio, dove si parlerà senza dubbio del grandissimo successo di ‘Doc’, che ha ottenuto anche per l’ultima puntata un vero e proprio record di ascolti.