Uomini e Donne torna con una nuova formula: quale sarà il ruolo di Gianni Sperti e Tina Cipollari?

Ormai manca davvero pochissimo! Uomini e Donne sta per tornare in tv, dopo la brusca interruzione a causa dell’emergenza Coronavirus. La trasmissione di Maria De Filippi tornerà a fare compagnia ai telespettatori ogni giorno, alle ore 14.45, a partire da lunedì 20 aprile. Inevitabilmente, però, il programma subirà dei cambiamenti. Come ha spiegato una delle autrici della trasmissione, Raffaella Mennoia, sarà una versione completamente nuova di Uomini e Donne, adattata al momento che stiamo vivendo. Protagoniste assolute di questa nuova avventura saranno Gemma Galgani, la stella del Trono Over, e Giovanna Abate, una delle troniste di questa stagione. Le conoscenze per le due continueranno, ma in maniera telematica. Proprio così, un ‘Uomini e Donne’ al passo con i tempi, in cui il primo step della conoscenza sarà rappresentato proprio dallo scambio di messaggi. Una formula nuova, tutta da scoprire. Ma in tanti si chiedono: ci saranno anche Tina Cipollari e Gianni Sperti? Ve lo sveliamo subito.

Uomini e Donne: il ruolo di Gianni e Tina nelle nuove puntate

Gemma Galgani e Giovanna Abate sono super emozionate. La loro nuova esperienza a Uomini e Donne sta per iniziare. Un’esperienza nuova in tutti i sensi: la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in una versione super innovativa, adattata al momento delicato che sta vivendo il nostro Paese e tutto il mondo. Le conoscenze ci saranno, ma saranno ‘virtuali’. Almeno all’inizio, fin quando non sarà possibile passare allo step successivo. Un nuovo modo di conoscersi, a tratti più intrigante. Sarà interessante scoprire cosa accadrà! Ma state tranquilli: potremo contare sul parere e le intuizioni dei mitici Tina Cipollari e Gianni Sperti. Proprio così, gli opinionisti ci saranno anche in questa nuova versione dello show. “Il ruolo di Gianni e Tina non cambia, loro avranno una postazione a loro dedicata e da lì possono parlare, e fare tutto ciò che farebbero normalmente all’interno di uno studio”, dichiara Maria Vittoria, della produzione di Uomini e Donne, in un video postato su Witty Tv. Gianni non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura: “Ci può essere l’inganno, nascosti dietro una tastiera si può scrivere quello che vogliamo. Non sarà facile ma si può capire la persona in base a quello che scrive.”

Anche Tina è pronta a ‘indagare’ sulla veridicità delle nuove conoscenze: “Se ci pensa troppo, ovviamente non è una persona spontanea. Userò il mio intuito, che comunque non fallisce mai!“. Insomma, sembra essere davvero tutto pronto! Appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Uomini e Donne! Non vediamo l’ora!