Luca Argentero saluta ‘Doc – Nelle tue mani’: “Grazie a tutti i nostri eroi in corsia”, l’emozionante messaggio social dell’attore in occasione dell’ultima puntata della fiction.

La fiction ‘Doc – Nelle Tue Mani’ si è conclusa ieri con gli ultimi due episodi andati in onda su Rai Uno. La stagione non è ancora terminata ufficialmente, perché l’emergenza Coronavirus ha bloccato le riprese degli ultimi episodi, che potrebbero ricominciare quest’estate per permettere poi la messa in onda in autunno, anche se tutto dipenderà dai prossimi sviluppi della situazione sanitaria italiana. Nel frattempo, però, Luca Argentero, protagonista della fiction nei panni del dottor Andrea Fanti, si gode l’enorme successo del suo lavoro, che ha conquistato il pubblico, ottenendo anche ieri sera un vero e proprio trionfo di ascolti. Complice anche il momento particolare in cui è andata in onda e la storia vera a cui è ispirata, la fiction di Rai Uno ha ottenuto infatti un incredibile riscontro in termini di pubblico e l’attore ha voluto ringraziare tutti con un emozionante post pubblicato su Instagram poco prima che andasse in onda l’ultima puntata: ecco le sue parole.

Luca Argentero saluta ‘Doc – Nelle tue Mani’: l’emozionante post dell’attore su Instagram, ecco le sue parole

Luca Argentero ha voluto salutare la serie ‘Doc – Nelle Tue Mani’ con un emozionante messaggio social. L’attore, che sta per avere una bambina dalla sua compagna Cristina Marino, è davvero soddisfatto e felice dell’enorme riscontro in termini di pubblico ottenuto dalla fiction di cui è protagonista e ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno permesso questo grande successo. Poco prima che andasse in onda l’ultima puntata, Argentero ha pubblicato un video con alcune scene importanti della fiction, accompagnandolo con un’intensa didascalia. Il primo ringraziamento dell’attore è rivolto al pubblico, che ha seguito con grande calore ogni puntata, e poi a tutta la squadra che ha lavorato duramente a questo bellissimo progetto. Non è mancato poi un riferimento speciale a tutti i medici e gli infermieri italiani, che in queste settimane stanno combattendo in prima linea per cercare di limitare i contagi: “A tutti i nostri eroi in corsia, grazie perché oggi più che mai siamo nelle vostre mani”, ha scritto l’attore.

“Ci vediamo presto”, ha concluso poi Luca Argentero, che potrebbe tornare in autunno con le prossime puntate dell’amatissima fiction, sempre se l’emergenza Coronavirus, come tutti sperano, permetterà di ricominciare a breve le riprese.