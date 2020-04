Massimo Cellino, presidente del Brescia, è risultato positivo al Coronavirus. Ecco le sue parole ai microfoni de La Repubblica.

L’emergenza Coronavirus ha colpito tutti, anche il mondo del calcio. Molti calciatori di Serie A sono risultati positivi ma per fortuna asintomatici. Il giocatore ‘zero’ della Serie A risultato positivo al test Covid-9 è stato Daniele Rugani: tutti i giocatori sono stati successivamente messi in quarantena. Ed ora che si attende la notizia di quando si potrà riscendere in campo, è arrivato l’annuncio di un nuovo uomo di calcio che ha contratto il virus. Parliamo di Massimo Cellino, il presidente del Brescia. Ecco le sue parole.

Coronavirus, Cellino: “Positivo al virus: ho forti dolori alle ossa”

Massimo Cellino è positivo al Coronavirus. Il presidente del Brescia l’ha rivelato in un’intervista all’edizione odierna de La Repubblica. “Sono a Cagliari da pochi giorni, dopo aver fatto tre settimane di quarantena a Brescia. Poi per passare Pasqua in Sardegna con la mia famiglia ho preso un aereo privato e sono tornato” ha spiegato. “Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli. E’ uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non l’ha avuto. E che io ce l’ho in atto” ha proseguito il patron delle Rondinelle.

Gli hanno chiesto quali sintomi avesse ed ha rivelato di esser stanco e di avere forti dolori alle ossa. Ha poi sottolineato: “Ho male al fegato. Ma questo e’ per il calcio. Assurdo si discuta ancora se giocare o no”. L’ipotesi di ritornare in campo sta dividendo gli uomini di calcio: alcuni credono sia giusto ricominciare prendendo le massime precauzioni e giocando a porte chiuse, per altri l’idea è del tutto sbagliata e pericolosa.