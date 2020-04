Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono ufficialmente ritornati insieme: ecco l’inaspettato retroscena svelato da Raffaella Mennoia.

Aspettavamo da tempo questa conferma e, finalmente, è arrivata: Giulia De Lellis ed Andrea Damante sono nuovamente una coppia. A poche settimane di distanza dalla ufficialità del settimanale ‘Chi’, che li aveva beccati insieme per le strade di Roma mentre facevano la spesa, i due si sono mostrati nuovamente insieme sui social. Pochissimi giorni fa, infatti, il deejay veronese ha postato, sul suo canale social ufficiale, un video mentre si allenava con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sulle sue spalle. Insomma, un gesto che, ammettiamolo, aspettavamo da tempo. E che, finalmente, è arrivato. Ma come l’avranno presa il loro ritorno di fiamma i loro amici? E, soprattutto, colei che li ha visti nascere come coppia, quindi Raffaella Mennoia? Qualche ora fa, l’autrice di Uomini e Donne, tramite una diretta social, ha svelato un inaspettato retroscena sulla coppia. Ecco di che cosa parliamo.

Giulia De Lellis e Damante, il retroscena di Raffaella Mennoia

Seppure il suo percorso a Uomini e Donne sia terminato da un pezzo, Giulia De Lellis non ha mai perso i contatti con la redazione e, soprattutto, con Raffaella Mennoia. Non è un caso, infatti, se in diverse occasioni l’influencer romana è stata protagonista indiscusse di nuove iniziative del programma. È proprio per questo motivo che, durante una diretta social sul suo canale social ufficiale, l’autrice romana, incalzata da alcuni suoi sostenitori, non ha potuto fare a meno di esprimere chiaramente la sua opinione sul ritorno di fiamma tra Giulia ed Andrea Damante. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un retroscena davvero inaspettato.

‘Quando Giulia mi ha detto ‘ti devo dire una cosa’ io le ho detto ‘ti blocco’, l’ho detto in maniera simpatica’, inizia a dire Raffaella su Instagram rispondendo a chi le chiede se fosse stata contenta del ritorno tra Giulia e Damante. La bella Mennoia, come tutti gli altri fan della coppia, ammette di essere molto felice che i due siano ritornati insieme. ‘Ho sempre avuto la mia idea rispetto a questa cosa. Mi sono soltanto raccomandata a loro due di non farsi più del male’, continua a dire.

Come stanno trascorrendo la quarantena i Damellis?

Ovviamente, come un po’ tutti gli italiani, Giulia ed Andrea stanno trascorrendo questa quarantena nei migliori dei modi. Escono quando è necessario andare a fare la spesa, com’è giusto che sia. Altrimenti, restano in casa e si dedicano a serie tv, allenamento, musica e tanto amore.