Live-Non è la D’Urso, Antonella Elia: ‘Mi vergognavo perché non avevo la mamma’, il dramma

Durante la puntata di Domenica 20 Aprile di Live-Non è la D’Urso, Antonella Elia ha raccontato di essersi vergognata da piccola perché non aveva la madre.

Non soltanto Coronavirus, durante la puntata di Live di Domenica 20 Aprile, ma anche Grande Fratello Vip. Come raccontato in un nostro recente articolo, nel corso della diretta di ieri sera, Barbara D’Urso ha offerto ampio spazio ad alcuni dei protagonisti di questa quarta edizione del reality di Canale 5. E così, chi in collegamento dalle proprie abitazioni e chi, invece, nello studio di Cologno Monzese, diversi ex gieffini hanno raccontato la propria esperienza all’interno della casa di Cinecittà. La prima è stata Paola Di Benedetto. Che, in qualità di vincitrice, ha spiegato com’è stato trionfare nel reality e come sta procedendo la sua quarantena. Subito dopo l’ex Madre Natura ha preso parola Antonella Elia. Ecco. È proprio a Barbara D’Urso che l’opinionista di Piero Chiambretti ha fatto una drammatica confessione sul suo passato. Di che cosa parliamo.

Antonella Elia, il dramma della sua infanzia raccontato a Live

Nel corso della sua recente esperienza televisiva al Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha raccontato la sua drammatica storia di vita. Orfana di madre dall’età di 1 anno, l’opinionista di Piero Chiambretti a 14 anni ha subito anche un altro grave lutto: la morte di suo padre. Ed è dopo questo tragico evento che, come raccontato dalla diretta interessata nel corso della diretta di Domenica 20 Aprile di Live-Non è la D’Urso, la fidanzata di Pietro Delle Piane ha raccontato di aver indossato una corazza. Alla bella padrona di casa, infatti, la Elia ha raccontato di essere sentita diversa dalle altre bambine soprattutto dopo la morte di suo padre. ‘Mi vergognavo perché non avevo la mamma’, dice Antonella sottolineando di quanto, anche la morte di suo padre, rimarcasse questo suo senso di diversità da tutti gli altri suoi coetanei. ‘Ti facevano sentire gli altri diversa o da sola’, le ha chiesto Barbara D’Urso in diretta televisiva. Immediata e precisa è stata la risposta della Elia: ‘Quando qualcuno mi chiedeva della mia mamma e io dovevo rispondere che non ce l’avevo, io sprofondavo nella vergogna. Era come essere sbagliata in un mondo di giuste’.

‘Quando è morto mio papà, la tragedia. Proprio perché di nuovo la colpa di non avere un genitore’, ha continuato a raccontare Antonella Elia a Barbara D’Urso. Svelando, per la prima volta in assoluto, di essere andata, dopo qualche giorno dal funerale del padre, ad una festa di ragazzini. E di essersi comportato come se niente fosse successo. ‘Al funerale io ridevo’, conclude l’opinionista.