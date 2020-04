In una recente Instagram Stories, Chiara Nasti ha svelato qual è la sua più grande paura: l’influencer lo ha raccontato soltanto adesso.

Sempre attiva sul suo canale social ufficiale soprattutto in questo lungo periodo di quarantena, la giovanissima Chiara Nasti ha svelato, per la prima volta in assoluto, qual è la sua più grande paura. Sappiamo che, già in diverse occasioni, l’influencer non ha mai perso occasione di raccontarsi e rivelarsi ai suoi sostenitori social. Con loro, lo sappiamo, parla davvero di tutto. A partire, quindi, dai significati dei suoi tatuaggi, alla sua vita privata e sentimentale. Fino ai suoi allenamenti sportivi. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di svelare qual è una delle sue paure. In fondo, ammettiamolo, ognuno di noi ne ha. Ne possono essere diverse o, addirittura, solo una. Ecco, ma di che cosa ha paura la giovane napoletana? Ecco cosa dice al riguardo.

Chiara Nasti, la confessione inedita sulla sua più grande paura

Come raccontato precedentemente quindi, Chiara Nasti non perde mai occasione di poter comunicare ed interagire con i suoi numerosi sostenitori su Instagram. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con le solite domande e risposte previste dal social network, l’influencer non ha perso occasione di raccontarsi ai suoi followers. Non soltanto, infatti, ha parlato del suo stato d’animo durante questa quarantena, ma ha anche svelato qual è la sua più grande paura. Soltanto adesso, infatti, la giovane napoletana ha confessato di avere paura del buio. Ebbene si. Tramite un’Instagram Stories, la sorella maggiore di Angela Nasti ha svelato di avere questa più grande paura e di dormire, perciò, con una lampada sempre accesa. Insomma, una paura che, ammettiamolo, la maggior parte di noi ha.

Ma non è affatto finita qui. Perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Chiara ha anche svelato di avere un senso d’ansia quando resta di notte in casa da sola. Insomma, delle paure più che plausibili, no?