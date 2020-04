Il Consiglio dei Ministri ha approvato il rinvio delle elezioni amministrative vista l’emergenza Coronavirus.

In piena emergenza Coronavirus, nella riunione di oggi del Consiglio dei Ministri, è stato affrontato il tema delle elezioni amministrative. E’ stato dato il via libera allo slittamento: nel testo del decreto è attesa la definizione delle finestre entro le quali ogni Regione chiamata al voto potrà indire le elezioni. La tornata elettorale era prevista per maggio: Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D’Aosta dovranno organizzarsi per l’autunno 2020. La finestra elettorale andrà dalla metà di settembre al mese di dicembre.