Durante Live Non è la D’Urso, ieri sera 19 aprile, Barbara D’Urso si è lasciata andare ad una confessione inedita che riguarda il suo passato. Ecco le parole della conduttrice.

Ieri, 19 aprile 2020, è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso in prima serata su Canale 5. Antonella Elia ed il suo fidanzato, Pietro Delle Piane, sono stati ospiti nel salotto di Barbara D’Urso: l’ex gieffina è stata una delle concorrenti più discusse nella casa del Grande Fratello VIP e stupì tutti con il racconto del suo passato e dei suoi genitori. Ne ha parlato anche in diretta, ieri sera, svelando nuovi retroscena: durante il racconto, anche la D’Urso si è lasciata andare ad una confessione sul suo passato e sulla sua mamma. Ecco nel dettaglio le loro parole.

Barbara D’Urso, confessione inedita a Live: “E’ una cosa che non ho mai raccontato”

Antonella Elia ospite di Live Non è la D’urso, ieri sera 19 aprile 2020, si è lasciata andare ad un lungo racconto sulla sua infanzia. “Mi sentivo inferiore alle alte bambine. Quando qualcuno mi chiedeva di mia mamma ed io dovevo rispondere che non l’avevo, sprofondavo nella vergogna” sono state le toccanti parole dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP che lasciò tutti senza parole nel raccontare il suo passato e della perdita dei genitori durante il reality. Per confortare Antonella, Barbara D’Urso ha raccontato un aneddoto della sua vita mai raccontato prima: anche la conduttrice di Live Non è la D’Urso perse la mamma quando era solo una bambina. Si è così aperta ad un momento di grande tenerezza, raccontando un episodio avvenuto a scuola. “Racconto una cosa che non ho mai raccontato a nessuno” inizia.

“Ero piccola, avevo 10 anni. Con i miei fratelli andavamo in giro con il bottone nero quando è morta mamma. Sul diario avevo la foto di mamma, si chiamava Vera e sotto scrissi “Mia mamma Vera”. Facevo la prima media e la professoressa un giorno mi aprì il diario. Mi guardò e, siccome mio padre si era risposato, mi ha detto ‘Non è bello che tu dica che questa è tua mamma vera e l’altra è la mamma finta’. Io le dissi ‘Ma lei è mamma Vera perchè si chiama Vera’” sono state le parole della presentatrice Mediaset. Questo quanto detto durante la messa in onda: