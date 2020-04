Paolo Bonolis ha raccontato, in una diretta social, di aver vissuto un’esperienza da brividi quando era ragazzo: ecco il racconto.

Seppure le nuove puntate di Avanti un Altro siano stato sospese per l’emergenza Coronavirus, Paolo Bonolis continua ad essere una presenza costante e fissa per il suo amato pubblico. Non soltanto perché, come ben sapete, stanno andando in onda le repliche di Ciao Darwin ogni sabato sera, ma anche perché, spesso e volentieri, si diletta ad intrattenere i suoi sostenitori tramite delle divertentissime ed esilaranti dirette social. L’ultima, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, tramite il profilo Instagram ufficiale della SDL, il simpaticissimo romano si è raccontato ai suoi followers. Ha parlato un po’ di tutto, c’è da dirlo. A partire, quindi, dal problema della balbuzia. Fino ad un’esperienza da brividi vissuta quando era davvero un ragazzo. Di che cosa parliamo? Di un incontro ‘paranormale’. Ecco il suo racconto su Instagram.

Paolo Bonolis, esperienza da brividi da ragazzo: le sue parole

Come dicevamo precedentemente quindi, nel primo pomeriggio di Domenica 20 Aprile, Paolo Bonolis ha trascorso un po’ di tempo con i suoi numerosi sostenitori. Tramite una diretta social con il profilo aziendale di sua moglie, il conduttore televisivo ha raccontato un po’ di sé, della sua carriera e dei suoi progetti futuri a tutti i suoi followers. E così, dopo aver chiaramente fatto intendere di non aver alcun problema a condurre un programma televisivo con Laura Freddi, una delle sue ex fidanzate, il romano si è lasciato andare ad un racconto davvero da brividi. Sollecitato da una domanda di un suo sostenitori se davvero avesse avuto un incontro con un fantasma da giovane, Paolo ha intrattenuto i suoi fans con un racconto ‘spaventoso’ che ha fatto chiaramente intendere l’esperienza vissuta da ragazzo. ‘Ma davvero avevi i fantasmi in casa’, gli chiedono su Instagram. Dettagliate e precise sono le parole del buon Bonolis.

In questa diretta social, Paolo Bonolis ha raccontato di quando, per essere indipendente, ha deciso di comprare una casa con il primo stipendio guadagnato nel mondo del lavoro. Pensate, all’epoca aveva soltanto 19 anni. E, nonostante la giovane età, aveva deciso di andare a vivere da solo. Fatto sta che questa casa che aveva comprato era vicino ad un luogo dove avevano ucciso un uomo. ‘Per cui, quell’appartamento nessuno lo voleva’, spiega il conduttore. Continuando, poi, a raccontare che, superato un lasso di tempo ‘tranquillo’, ha iniziato a notare qualcosa di strano. Il conduttore andava a dormire di notte e la mattina trovava armadi parzialmente aperti, luci accese e rumori provenienti dallo sciacquone. Così un giorno, seduto sul divano, ha iniziato a parlare nel buio. Da quel momento, continua a raccontare il romano, non è successo nulla. Fino a quando, dopo un episodio accaduto di notte e raccontato da sua moglie Sonia, all’epoca la sua fidanzata, questa presenza è completamente sparita.

