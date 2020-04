Coronavirus, OMS: “Il virus ha origine animale. Non è nato in laboratorio”

Secondo la portavoce dell’OMS, il Coronavirus avrebbe originale animale e non sarebbe stato prodotto o manipolato in un laboratorio

Il Coronavirus continua a mietere vittime in tutto il mondo. Il temibile virus, nato in Cina e sviluppatosi a macchia d’olio in tutto il mondo, sembra inarrestabile. Tra le nazioni più colpite vi sono l’Italia, la Spagna, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, ma nessun continente è esente dal contagio. Ma com’è nato questo virus? È stato diffuso attraverso i pipistrelli oppure è stato un ‘errore’ di laboratorio? L’intelligence americana sta indagando sull’ipotesi che il Covid-19 non arrivi dal mercato degli animali bensì dal laboratorio di Wuhan, dove sono state condotte rischiose ricerche sui virus dei pipistrelli. La notizia è stata diffusa dalla Cnn e ancor prima dal capo dello stato maggiore congiunto Mark Milley, il quale aveva ammesso che i servizi segreti americani stavano dando un’occhiata seria a questa eventualità.

Coronavirus, l’OMS è sicura: “Il virus non è nato in laboratorio”

Secondo quanto riferisce la Cnn, i servizi segreti americani stanno indagando sulla provenienza del virus e in particolare sugli esperimenti condotti nel laboratorio di Wuhan. La notizia, diffusasi ieri pomeriggio, ha mobilitato il mondo, scuotendo l’opinione pubblica. Oggi, Fadela Chaib, portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha smentito che il virus sia stato prodotto, o meglio, manipolato in laboratorio: “Tutte le prove disponibili suggeriscono che il virus ha un’origine animale e non è stato manipolato o costruito in un laboratorio o altrove”. L’OMS, dunque, interviene in prima persona per fare chiarezza dopo le notizie diffuse negli Stati Uniti. Il virus sarebbe stato diffuso inizialmente dai pipistrelli, dai quali sarebbe stato trasmesso agli uomini. Nessun incidente di laboratorio. Cadono – almeno per l’Organizzazione mondiale della sanità – le ipotesi dei servizi segreti americani.

Le indagini con grande probabilità proseguiranno e l’intelligence americana cercherà di fare chiarezza sul caso.