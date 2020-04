Vaccino Coronavirus, svolta in Gran Bretagna: l’annuncio

È arrivata la svolta in Gran Bretagna riguardo al vaccino per il Coronavirus: arriva l’annuncio tanto attesa, ecco di cosa stiamo parlando

Il Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio il mondo. Il temibile morbo è nato in Cina, ma in breve tempo è riuscito a diffondersi a macchia d’olio in tutto il mondo. L’Europa uno dei continenti più colpiti, ma anche gli Stati Uniti hanno subito una forte scossa. Centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo, il numero dei contagiati ormai è incommensurabile e nazioni sull’orlo di una crisi economica. In Cina, dopo oltre un mese di quarantena forzata, sono ripartiti. Stessa cosa potrebbe accadere presto anche in Italia, dove il governo si prepara ad attuare la tanto agognata fase 2. Tutto il mondo, però, attende notizie riguardanti il vaccino. Molti paesi sono al lavoro per cercare la cura al male, ma nel frattempo il tempo scorre, i morti si moltiplicano e le conseguenze potrebbero essere ancora più terrificanti.

Vaccino Coronavirus, arriva la svolta in Gran Bretagna

L’arrivo del vaccino potrebbe segnare una svolta nell’emergenza Coronavirus. La preparazione artificiale di agenti patogeni opportunamente trattati potrebbe garantire l’immunità alla persona vaccinata, la quale uscirebbe così dal pericolo. Diversi paesi sono al lavoro per mettere a punto un vaccino efficace e atto a combattere questo terribile morbo. La svolta, però, sembrerebbe arrivare dalla Gran Bretagna. Matt Hancock, ministro della Sanità britannico, ha dichiarato in conferenza stampa che da giovedì 23 aprile scatteranno nel Regno Unito i primi test sperimentali sull’uomo per il vaccino anti Covid-19. Hancock ha sottolineato anche come, in tempi normali, per arrivare alla sperimentazione umana ci sarebbero voluti anni. Il ministro poi ha precisato che ci vorrà tempo, ma ha anche assicurato che il governo è pronto a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie. Il vaccino sarebbe stato messo a punto da un team di ricercatori dell’Università di Oxford. Questi sostengono che il vaccino potrebbe avere l’ottanta per cento di probabilità di successo. Tutte notizie che alimentano le speranze dei cittadini britannici, che oggi festeggiano il compleanno della regina, e in generale di tutto il mondo.

Proprio il Regno Unito oggi ha dovuto contare un numero altissimo di morti, ottocentoventitré. I decessi in tutto sono più di diciassettemila, mentre i contagiati hanno superato quota centoventinovemila. Il ministro della Sanità in conferenza stampa ha insistito sulla necessità di continuare con il lockdown. Il numero di vittime, così come il numero dei contagi, è ancora troppo alto per riaprire i negozi e soprattutto bloccare la quarantena ‘forzata’. Il vaccino, però, potrebbe rappresentare una speranza per tutto il mondo.