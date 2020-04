Uomini e Donne Anticipazioni, Giovanna rivede i suoi corteggiatori: “Ho scoperto qualcosa che non sapevo”, cosa accadrà nella puntata di domani.

Uomini e Donne è tornato in tv. La seguitissima trasmissione di Maria De Filippi è in onda dal 20 aprile, dopo la sospensione a causa dell’emergenza Coronavirus. Una versione della trasmissione del tutto nuova, quella che stiamo vedendo in questi giorni, e adattata al particolare momento che stiamo vivendo. Ad aprire le danze è stata Gemma Galgani, che, archiviata la conoscenza con Algemiro, si dedica ai suoi nuovi corteggiatori virtuali: da Occhi Blu a Pantera, sono tanti gli spasimanti che vogliono conoscere, per adesso solo tramite chat, la dama del Trono Over. Dalle anticipazioni pubblicate su Witty Tv, intanto, abbiamo scoperto che domani inizierà anche il nuovo percorso di Giovanna Abate, una delle troniste del Trono Classico. Giovanna rivedrà, ovviamente attraverso lo schermo, i suoi corteggiatori Alessandro e Sammy. Ma, stando alle immagini spoiler, qualcosa sembra andare storto. Scopriamo cosa accadrà!

Uomini e Donne Anticipazioni, Giovanna rivede i suoi corteggiatori Alessandro e Sammy

Domani, alle ore 14.45 su Canale 5, andrà in onda una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne. Il nuovo format della trasmissione sembra aver convinto il pubblico nella prima puntata di ieri: gli ascolti sono stati davvero ottimi. I primi due appuntamenti sono stati dedicati alla regina del Trono Over, Gemma Galgani, ma, a partire da domani, inizierà il percorso ‘virtuale’ anche dell’altra protagonista della trasmissione, Giovanna Abate. La tronista rivedrà finalmente due dei suoi corteggiatori, Alessandro e Sammy, che si collegheranno ovviamente dalle proprie case. Ma Giovanna sembra avere qualcosa da ridire: “Ho scoperto qualcosa che non sapevo, vedi che i miei dubbi ce l’hanno sempre una fondamenta”. Successivamente, si procederà con la visione delle esterne non ancora mandate in onda, ma registrate prima del lockdown. Ma se Alessandro ammette di ‘sudare al solo pensiero di rivederla’, le parole di Sammy non fanno proprio piacere a Giovanna: “Io vorrei fare il punto della situazione, visto che ti ho promesso di dire la verità, mi sentirei bugiardo a dire che ti ho pensato tutti i giorni”

Ma, al termine di queste parole, Sammy chiede alla tronista: “Me lo puoi lanciare un bacetto?”. La romana non ha dubbi: “Come si chiude?!”. Insomma, a quanto pare nella prossima puntata ne vedremo delle belle! Appuntamento a domani, ore 14 e 45 su Canale 5, Uomini e Donne vi aspetta!