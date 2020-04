A poche ore dalla prima puntata di Uomini e Donne, arriva la splendida notizia per Maria De Filippi e il suo programma del tutto innovativo.

Dopo diverse settimane di sospensione, Uomini e Donne è finalmente ritornato. Seppure con una formula del tutto nuova ed inedita, il dating show di Maria De Filippi è ritornato a farci compagnia in questi pomeriggi di piena quarantena. Lunedì 20 Aprile, infatti, è andata in onda la prima puntata. Di cui, come ben sapete, la protagonista indiscussa è stata Gemma Galgani. Accompagnata da Giovanna Abate, tronista del Trono Classico, la bella dama torinese tenterà di trovare l’amore tramite la scrittura. A causa dell’emergenza Coronavirus, non è possibile mettere in pratica la formula tradizione del programma. E così si è pensato a qualcosa di innovativo. In cui, però, si da sempre molta importanza all’amore e, soprattutto, al corteggiamento. Insomma, un’idea davvero geniale. Che, tra l’altro, viene confermata da questa splendida notizia giunta a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, splendida notizia a poche ore dalla seconda puntata

A poche ore dalla prima puntata di Uomini e Donne e, soprattutto, della messa in onda della seconda puntata, lo storico programma di Maria De Filippi ha ricevuto una splendida notizia. Come raccontato precedentemente, dopo diverse settimane di assenza, il dating show di Canale 5 è ritornato a farci compagnia dalle 14:45 in poi con una formula completamente nuova. Non è cambiato quasi nulla, sia chiaro. Gli opinionisti ci sono sempre ed hanno sempre il loro incredibile ruolo, la padrona di casa, come al solito, c’è, le troniste anche, l’unica cosa che è cambiata è il ‘modus operandi’ del corteggiamento. Niente più esterne, dal momento che non è possibile per il momento, ma internet, chat e parole. Ecco. È proprio la scrittura l’intermediario tra le due troniste Gemma e Giovanna e i loro corteggiatori. Insomma, un’idea più che pazzesca, c’è da dirlo. Che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe essere piaciuta in tanti.

Per la prima puntata del ‘nuovo’ Uomini e Donne, il dating show ha totalizzato più di 3 milioni di telespettatori, pari al 16,54% di share. Insomma, per essere la prima puntata di un ‘esperimento’, se vogliamo riprendere le parole di Raffaella Mennoia, si può dire che è riuscito davvero alla grande. Non è così?