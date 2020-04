La Pina: sapete qual è il suo vero nome?

Qual è il vero nome de La Pina e cosa sappiamo sulla sua carriera da rapper: canzoni e video.

Questa sera su Rai 1 verrà trasmesso il concerto evento Stasera Laura del 2014. Un evento live pazzesco al quale hanno preso parte moltissimi ospiti importanti e famosi come Mengoni, Fiorella Mannoia, Raf, Claudio Baglioni… e La Pina. Colei che noi oggi conosciamo come speaker radiofonica a Radio DeeJay forse non tutti sanno che ha un passato da rapper e da cantante. E molto probabilmente non sapete nemmeno quale sia il suo vero nome!

Qual è il vero nome de La Pina di Radio Deejay?

La Pina oggi conduce su Radio Deejay un programma amatissimo, Pinocchio, insieme a Diego Passoni e La Vale. Per scoprire tutte le curiosità su di lei e sulla sua carriera passata da rapper partiamo dal nome. La Pina è chiaramente uno pseudonimo e il suo vero nome è Orsola Branzi, classe 1970, toscana DOC, ossia di Firenze.

La carriera da cantante rap de La Pina: gli esordi, i dischi e le canzoni più famose

Per quanto riguarda la carriera musicale, La Pina aveva una crew tutta al femminile che si chiamava Le Pine. Il primo album è del 1995 e ha collaborato anche con gli Otierre e i The Soul Kingdom composti da Giuliano Palma e Patrick Benifei. Una carriera un po’ in sordina a cui, sempre negli anni ’90 accompagna i debutti radiofonici e televisivi sia su Rai 2 che su GAY.tv e Deejay TV. Da Milano a Bologna e ritorno, la carriera de La Pina tra tv, radio e musica è stata molto intensa. Proprio quando infatti collabora con gli Otierre attira l’attenzione della radio che li invita a partecipare e a condurre il programma Venerdì Rappa. Inizia la sua carriera radio, ma non abbandona la musica e nel 1995 come abbiamo già anticipato esce il disco solista (Il cd del-)La Pina che ottiene grandi commenti positivi anche grazie al brano Le Mie Amiche realizzato con Tormento, Bassi Maestro e Giuliano Palma. Il secondo album è del 1998 e si intitola Piovono Angeli e collabora con Esa. Sab Sista, Soul Kingdom e i Colle Der Fomento. Nel 2000 esce il suo terzo disco, Cora e ancora una volta ci sono collaborazioni importanti come quella con Patrick “Kikke” Benifei e Giuliano Palma dei Casino Royale.

La Pina è anche autrice ha infatti scritto le parole del brano Che Peccato insieme al marito Emiliano Pepe, per Alessandra Amoroso. Per quanto riguarda la vita privata nel 2013 si è sposata con Emilano Pepe, musicista napoletano.