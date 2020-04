Amici, il lungo sfogo di Giulia Molino: “E’ tutto molto triste”, poi l’annuncio inaspettato, ecco cosa ha scritto la cantante nel suo emozionante post su Instagram.

La diciannovesima edizione di Amici si è conclusa da poche settimane e tutti i protagonisti del talent sono sulla cresta dell’onda. Gaia Gozzi è stata la vincitrice e ha potuto pubblicare il suo album, e come lei anche gli altri cantanti arrivati fino in fondo al percorso nella trasmissione. Il disco d’esordio di Giulia Molino, arrivata terza in classifica e seconda tra i cantanti, si intitola ‘Va Tutto Bene’, e sta avendo un grande successo. Il carattere forte e allo stesso tempo emotivo della giovane napoletana ha senza dubbio conquistato il pubblico, che in questo periodo la sta seguendo solo sui social vista l’impossibilità di fare concerti o firma-copie in queste settimane di emergenza Coronavirus. Giulia sta dialogando molto con i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram, con video e dirette in cui si è raccontata, svelando anche alcuni dolorosi retroscena del suo passato. Poco fa la cantante ha pubblicato un lungo sfogo, parlando di questo difficile momento che tutti stanno vivendo, facendo però anche un lieto annuncio: ecco le sue parole.

Amici, Giulia Molino si sfoga su Instagram: “E’ tutto molto triste”, poi l’annuncio che fa felici i fan

Giulia Molino è arrivata terza ad Amici, alle spalle di Javier e Gaia, che ha vinto la diciannovesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Pur non avendo trionfato, la giovane cantante napoletana sta avendo successo con il suo album ‘Va tutto Bene’, e soprattutto sta dialogando molto con i suoi fan soprattutto attraverso i social, visto che la situazione di emergenza per il Coronavirus non permette di uscire di casa. Poco fa Giulia ha affidato a Instagram un suo lungo sfogo su tutta questa difficile situazione, facendo poi anche un lieto annuncio ai suoi fan. “E’ triste, è tutto molto triste”, scrive l’ex concorrente di Amici, che parla di quanto sia difficile non poter uscire a fare una passeggiata al parco o vicino al mare, ma soprattutto non poter vedere le persone care. “Tutto questo un giorno passerà e torneremo alla vita di sempre, forse più coscienti che la Terra ha bisogno di più rispetto”, ha continuato Giulia.

Al termine del post, poi, un annuncio che ha fatto felici i fan. La cantante ha infatti svelato che in questo periodo sta continuando a scrivere e a fare musica: “Tenetevi pronti, che presto ci saranno tante belle novità”, ha concluso Giulia.