Coronavirus, il virologo Fabrizio Pregliasco: ‘Il lockdown dovrebbe durare ancora molti mesi’

In un’intervista per La Stampa, il virologo Pregliasco ha spiegato che se dipendesse dagli scienziati il lockdown per Coronavirus durerebbe altri mesi.

A quasi due mesi dal lockdown imposto dal premier Giuseppe Conte per contrastare l’emergenza Coronavirus, sembrerebbe proprio che da lunedì 4 Maggio si passerà alla tanto agognata Fase Due. I risultati dati dalle misure restrittive di questi ultimi periodi iniziano ad essere positivi. Ed è per questo motivo che tutto il Governo inizia anche a pensare ad una prima riapertura dell’Italia. Anche perché, come raccontato in un nostro recente articolo, i tempi per il vaccino sembrano essere abbastanza lunghi. Si parla, addirittura, di due o tre anni. Quindi, è necessario che ciascuno di noi si abitui ad una convivenza con il virus. Tuttavia, cosa ne pensano gli esperti di questa ripartenza? A prendere parola e ad esprimere il suo parere riguardo alla graduale ripresa del nostro Paese è Fabrizio Pregliasco. In una recente intervista per La Stampa, infatti, il virologo ha chiaramente detto cosa pensa di questa iniziale Fase Due. Ecco le sue parole.

Coronavirus, le parole di Fabrizio Pregliasco sulla fine del lockdown

Come raccontato in un nostro recente articolo, martedì 21 Aprile, Giuseppe Conte ha presentato il programma per la tanto agognata Fase Due al Senato e alla Camera. Da lunedì 4 Maggio, quindi, inizierà una lenta ed iniziale ripresa di tutta l’Italia dopo questa drammatica e difficile emergenza Coronavirus. Ecco. Ma cosa ne pensano gli esperti di questa decisione? A rivelare ogni cosa è Fabrizio Pregliasco. In una recente intervista per La Stampa, il virologo dell’Università di Milano ha chiaramente espresso la sua opinione su questa primordiale ripresa di alcune attività del nostro Paese. ‘Se dovessero decidere gli scienziati, il lockdown dovrebbe durare ancora molti mesi’, dice Pregliasco al quotidiano. Sottolineando, inoltre, di quanto la decisione del Governo sia dettata da tantissimi altri fattori politici anziché epidemiologici. Ma non solo.

Quindi, non soltanto Fabrizio Pregliasco, in una recente intervista per La Stampa, ha chiaramente detto che, se dipendesse dagli scienziati, il lockdown dovrebbe continuare ancora altri mesi, ma anche asserito che è meglio garantire un piano di sblocco coordinato a tutte le zone che compongono il nostro Paese, anziché di uno differito per ogni regione. ‘In queste caso, si avrebbero situazioni a macchia di leopardo che comporterebbero delle difficoltà’, sostiene il virologo. Infine, sottolinea Pregliasco è necessario non abbassare mai la guardia. Certo, i risultati di queste misure restrittive sono più che confortanti, ma è necessario restare sempre attenti. ‘Dobbiamo essere assolutamente flessibili e pronti a modifiche nel caso in cui i contagi ricomincino’, conclude il virologo.