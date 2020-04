Italia Uno ha pensato di rendere felici i suoi numerosi ed accaniti sostenitori con il ritorno di una serie televisiva molto amata: l’annuncio ufficiale.

L’emergenza Coronavirus ha stravolto anche tutti i palinsesti televisivi. Non soltanto, come raccontato in diversi nostri articoli, numerosi programmi di successi sono stati clamorosamente ed improvvisamente sospesi, ma anche le riprese di nuove serie sono state bloccate. È l’esempio di Doc-Nelle tue Mani. O, come raccontato in un nostro articolo, di diverse fiction girate nel capoluogo campano. È proprio per questo motivo che, a partire da Canale 5 e i canali Rai fino ad Italia Uno, sono state riproposte vecchie repliche o, addirittura, programmi che hanno fatto la storia delle televisione italiana. Ebbene. Pochissime ore fa, il profilo social ufficiale dell’azienda di Cologno Monzese ha fatto un annuncio che ha reso felici tutti i suoi telespettatori. Da domani, giovedì 23 Aprile, su Italia Uno verranno trasmesse le puntate di una famosissima ed amatissima serie televisiva. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Italia Uno, in arrivo le repliche di una serie televisiva molto conosciuta

Dopo le repliche di tutta la saga di Harry Potter e di Twilight, siete pronti a rivivere tutte le emozioni di una famosissima serie televisiva? Noi decisamente si! Ecco, ma di che cosa parliamo? Come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, il profilo social ufficiale di Mediaset ha annunciato che da domani, giovedì 23 Aprile, verranno trasmesse su Italia Uno le repliche di un’amatissima serie tv. Pensate, un programma che, ancora adesso, fa sognare milioni di telespettatori. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Vi sveliamo qualche indizio: è un serie televisiva concentrata su quattro ragazzi; è ambientata in California ed, in particolare, ad Orange Country ed, infine, ha fatto innamorato numerosi telespettatori. Beh, adesso è facilissimo, vero? Ebbene si. Dalle ore 19:00 di giovedì 23 Aprile, Marissa Cooper, Summer, Seth Cohen e Ryan renderanno i vostri pomeriggi di questa quarantena davvero indimenticabili. C’è un ‘ma’, però. Ecco perché.

Come scritto chiaramente in questa didascalia scritta a corredo di quest’immagine, fino al 5 Maggio, le repliche di The OC verranno trasmesse su Italia Uno. Dal 5 maggio, le puntate continueranno ad andare in onda ogni martedì in prima serata su LA 5. Insomma, un annuncio più che splendido, c’è da dirlo. Che, com’è giusto che sia, ha lasciato senza parole tutti i fan della serie televisiva.

Questi ne sono soltanto alcuni, pensate. Perché, in realtà, sono davvero tantissime le persone che, appena appresa la lieta notizia, hanno espresso tutto il loro entusiasmo e la loro gioia per quest’annuncio speciale. Insomma, mancano poche ore e, finalmente, rivivremo tutte le emozione di Orange Country. Siete pronti?