Da L’Amica Geniale a Gomorra: ecco tutte le serie televisive di cui sono state bloccate le riprese a Napoli per l’emergenza Coronavirus.

Come raccontato in diversi nostri articoli, l’emergenza Coronavirus non soltanto ha sconvolto completamente le nostre vite, facendoci vivere una situazione drammatica e più che surreale, ma ha completamente stravolto il mondo dello spettacolo. A partire, quindi, dalla sospensione di numerosi programmi televisivi, fino al rinvio dei concerti che si sarebbero dovuti tenere nel mese di Maggio in diverse parti d’Italia. Ma non solo. Perché, come ben sapete, proprio a causa dell’emergenza Coronavirus, anche numerose riprese di diverse serie televisive sono state clamorosamente bloccate. È il caso, ad esempio, di Doc-Nelle tue Mani. Ma siete curiosi, però, di sapere tutte le serie televisive di cui sono state bloccate le riprese nel territorio napoletano? A partire, quindi, da L’Amica Geniale fino a Gomorra 5 e non solo vi spiegheremo tutto nel minimo dettaglio.

Tutte le riprese delle serie tv bloccate a Napoli per Coronavirus: da L’Amica Geniale a Gomorra

Napoli, si sa, è la patria di numerosi serie televisive di successo. A partire, quindi, da L’Amica Geniale, di cui recentemente è stata trasmessa la seconda stagione. Fino a Gomorra, di cui tutti attendono con ansia la quinta stagione, soprattutto dopo aver visto il film di Marco D’Amore, L’Immortale. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, sono davvero tantissime le riprese che sono state bloccate nel capoluogo campano per l’emergenza Coronavirus. Siete curiosi di sapere quali altre? Scopriamolo insieme:

L’Amica Geniale: è da poco terminata la visione della seconda stagione, eppure si pensava già al terzo ed ultimo capitolo. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe, infatti, che erano stati già appresi accordi con il Municipio per il calendario e, soprattutto, per allestire le zone interessate alle riprese;

Gomorra: come raccontato in un nostro recente articolo, Marco D'Amore ha chiaramente detto di non sapere quando le riprese per questa quinta stagione ripartiranno. Nonostante questo, però, è certo che le vicende di Genny Savastano e company di quest'anno saranno davvero sorprendenti;

I Bastardi di Pizzofalcone: ebbene si. Anche l'amata serie televisiva ambientata tra i quartieri di Napoli e scritta da Maurizio De Giovanni è stata sospesa.

ebbene si. Anche l’amata serie televisiva ambientata tra i quartieri di Napoli e scritta da Maurizio De Giovanni è stata sospesa. Mina Settembre: Serena Rossi, bellissima attrice napoletana, è Gelsomina Settembre, un’assistente social ma anche un po’ detective.

Insomma, da come si può chiaramente capire, ci aspettano dei palinsesti televisivi più che unici appena terminerà questa fase. Noi non vediamo l’ora, voi?