Temptation Island, ex tronista pronta a partecipare col fidanzato?

Temptation Island, ex tronista pronta a partecipare insieme al suo fidanzato? Ecco chi è la persona in questione e cosa ha dichiarato sull’argomento.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia e non solo, costringendo tutti a rimanere chiusi in casa. Inevitabilmente anche il mondo televisivo ha accusato il colpo di questa difficile situazione, con la chiusura di diversi programmi Rai e Mediaset. Nei giorni scorsi è tornato Uomini e Donne, ma con una formula del tutto nuova, che prevede la conoscenza ‘epistolare’ tra le troniste e i loro corteggiatori. Insomma, la tv sembra doversi adattare a questa nuova situazione, e la cosa vale anche per i programmi più amati dal pubblico, come Temptation Island. Qualche settimana fa sono stati aperti i casting del programma di Canale 5, ma poi il lockdown ha bloccato tutto per un po’. Si rincorrono le voci su quello che potrebbe essere il futuro del reality sulle coppie, ma soprattutto su chi potrebbero essere i concorrenti. A quanto pare un’ex tronista potrebbe essere pronta a partecipare insieme al suo fidanzato. Volete scoprire di chi si tratta? Leggete più avanti e lo saprete.

Temptation Island, un’ex tronista pronta a partecipare insieme al fidanzato: ecco di chi si tratta

Temptation Island è uno dei programmi più attesi della stagione estiva, ma quest’anno è a rischio a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha rallentato tutti i preparativi. Come affermato dalla redazione del programma, però, i lavori non sono del tutto fermi e si rincorrono le voci su quelli che potrebbero essere i concorrenti. Poco fa un’ex amatissima tronista ha dichiarato che sarebbe disponibile a partecipare insieme al suo fidanzato. Stiamo parlando di Giulia Cavaglià, prima corteggiatrice di Lorenzo Riccardi e poi tronista. Dopo le delusioni nel dating show, la giovane torinese ha ritrovato la serenità accanto allo scrittore Francesco Sole. I due formano una bellissima coppia e spesso lo dimostrano anche sui social. In un’intervista a Chi Magazine, Giulia ha rivelato che sarebbe disposta tranquillamente a partecipare a Temptation Island perché si fida ciecamente del suo compagno: “Mi mancherebbe solo non poterlo vedere”, ha detto Giulia, che poi ha avuto parole di elogio per Maria De Filippi e per Uomini e Donne. “E’ un programma dove si investono grandi emozioni, sono stata molto male. Ma sono grata per aver partecipato, mi ha reso la vita più bella”, ha aggiunto Giulia.

La Cavaglià oggi non pensa più alle delusioni passate ed è completamente assorbita dall’amore per Francesco Sole, con il quale guarda con positività al futuro.