Le repliche di Un Posto Al Sole in tv riportano alla luce il personaggio di Greta Fournier: dove è finita e cosa fa oggi l’attrice?

Un Posto Al Sole non ha mai smesso di andare in onda, nemmeno in questi momenti di emergenza Coronavirus. Il problema è che gli episodi della soap, chiaramente, non sono registrati in questi giorni e la RAI ha deciso di mandare in onda delle repliche. Si tratta di puntate molto vecchie che, in qualche modo, solleticano lo stesso la curiosità dei telespettatori più affezionati. Vanno infatti a rivedere e a ritrovare alcune storie e alcuni personaggi che avevano dimenticato. Un po’ come è successo con Greta Fournier che in Un Posto Al Sole interpreta la moglie di Roberto Ferri.

Greta Fournier, Un Posto al Solo: il ruolo con Roberto Ferri nelle puntate

Un personaggio molto controverso quello di Greta Fournier, interpretata da Cristina D’Alberto. Per circa sei anni, dal 2009 al 2015, la donna è stata al centro di molti episodi della soap di Rai 2 proprio perché si era fatta spazio nel cuore di Roberto Ferri allontanando un altro personaggio importante, Marina Giordano. Durante le repliche di Un Posto Al Sole che vediamo in questi giorni di fine aprile, scopriamo che la Fournier è incinta proprio di Roberto, ma la situazione tra i due è ancora molto tesa. La trama, nemmeno a dirlo diventa da qui in poi complicatissima e sempre molto intricata a livello sentimentale, come in ogni soap opera che si rispetti.

Cosa Cristina D’Alberto oggi?

Il personaggio di Greta di Un Posto Al Sole, interpretato da Cristina D’Alberto, nel 2015 è sparito però dalla trama degli episodi e la stessa attrice in quell’anno ha deciso di lasciare proprio la televisione. Una decisione che ha lasciato sgomenti molti, ma che allo stesso tempo non ha comportato un abbandono dal mondo dello spettacolo.

L’ex attrice della soap, infatti, ha lavorato a teatro, nel web… La sua vita privata vede poi un matrimonio con Daniele Liotti, da cui ha avuto una figlia, Beatrice. Una vita quindi comunque intensa e dedicata agli show! Cristina tornerà a vestire i panni di Greta in Un Posto al Sole in futuro? A oggi non ci sono notizie in merito, ma i fan della soap possono continuare a sperare.