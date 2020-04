Chi è Francesca Giuliano, la Pin Up di Avanti un Altro: ecco dov’è nata, quando è cominciata la sua carriera e qual è il suo profilo Instagram. Vi sveliamo tutto!

E’ uno dei programmi televisivi, in onda durante la settimana nel pomeriggio, più amato dagli italiani. Paolo Bonolis ed il suo caro amico e collega Luca Laurenti, insieme ai personaggi del ‘Minimondo’, si divertono con quiz a concorrenti che, in fila indiana, vengono chiamati a rispondere. Chi non risponde correttamente lascia il posto al concorrente successivo della fila. I due conduttori di Avanti un Altro sono conosciuti non solo per la loro bravura e professionalità ma anche per la loro simpatia ed ironia: impossibile non ridere quando si tratta di loro. Oltre loro due, ci sono tanti personaggi che intervengono durante il gioco: uno di questi è la Pin Up. Sapete chi è lei? Si chiama Francesca Giuliano ed è diventata popolare grazie alla sua partecipazione ad Avanti un Altro. Veste i panni della ragazza anni ’50: la giovane vanta di un decolletè esplosivo che mette a dura prova la concentrazione dei concorrenti in gioco. Scopriamo qualcosa in più su lei!

Avanti Un Altro, Francesca Giuliano: dov’è nata e com’è iniziata la carriera di ‘Miss Anni ’50’

Francesca Giuliano è la pin up di Avanti un altro: nel programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti interpreta ‘Miss Anni ’50’. Francesca è nata il 15 aprile del 1985 a Cannes, in Francia. Il padre è originario di Aix En Province, mentre la mamma è italiana: sin da giovane si è trasferita a Roma. Oggi lavora come attrice e personaggio televisivo italiano. Il suo esordio in tv è arrivato proprio grazie ad Avanti un Altro insieme a Maria Mazza, Claudia Ruggieri, Laura Cremaschi. Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti le ha permesso di avere successo: è spesso ospite infatti nei programmi di Barbara D’Urso, come Pomeriggio Cinque e Domenica Live, in qualità di opinionista. Il volto di Francesca l’abbiamo notato anche in film italiani come ‘1993’ e ‘Per i nemici Nora’ in cui ha interpretato ruoli secondari. La pin up di Avanti un altro è anche una ‘curvy model’: lavora alla campagna del progetto ‘D Di Donne’, un’iniziativa contro le violenze e le discriminazioni verbali e fisiche.

Sui canali social la Giuliano è molto attiva: il suo profilo Instagram conta 189 mila follower e spuntano ogni giorno post di sue foto sul set o con suoi amici e colleghi. Uno degli ultimi è una foto insieme a Cristiano Malgioglio, da lei descritto come ‘mito’. Francesca non passa di certo inosservata: vanta di un viso sensuale ed un decolletè che fa girare la testa. Questo uno scatto pubblicato il giorno del suo compleanno, 15 aprile:

In molti si chiedono se la Giuliano sia fidanzata. A quanto pare no: secondo quanto rivelato da lei in alcune interviste, è una donna d’altri tempi ed alla ricerca del suo principe azzurro. La giovane francese cresciuta in Italia è molto corteggiata: riuscirà sicuramente a trovare il suo uomo ideale!