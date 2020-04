Coronavirus, Elena Azzolini fa chiarezza: ‘Non c’è evidenza scientifica di una trasmissione attraverso zanzare’

Coronavirus, sul suo sito ufficiale, l’OMS ha fatto chiarezza su una questione importante: il virus può essere trasmesso dalla zanzare?

Siamo in prossimità dell’estate e, si sa, oltre che al caldo e al mare, assistiamo anche all’avanzare delle zanzare. Ecco. Data l’emergenza Coronavirus, però, questa sarà una stagione decisamente ‘particolare’. Non soltanto perché, come ben sapete, non si sa ancora se sarà possibile andare al mare e, soprattutto, in quali condizioni sarà possibile raggiungere le spiagge, ma vi è anche il timore che le zanzare possano trasmettere il Covid-19. Insomma, una preoccupazione che, ammettiamolo, un po’ tutti noi ci siamo posti in questo ultimo periodo. E che è stata alimentata, tra l’altro, da diverse fake news che, in questo ultimo periodo, sono girate sul web. È proprio per questo motivo che l’Azzolini, in una recente intervista per Adnkronos, ha ampiamente fatto chiarezza sulla questione. Non soltanto, quindi, ha fatto luce su tantissimi altri argomenti, ma ha chiaramente detto che le zanzare non possono assolutamente trasmettere il Coronavirus. Ecco tutti i dettagli.

L’Azzolini rivela che non c’e evidenza scientifica di una trasmissione del Coronavirus attraverso le zanzare

‘Anche se al momento non ci sono ancora prove scientifiche a riguardo, possiamo escluderlo’, dice Elena Azzolini in questa recente intervista ad Adnkronos, sfatando, quindi, il tabù di chi credeva che il Coronavirus potesse essere trasmesso tramite i tipici insetti estivi. Seppure, infatti, essi siano soliti trasmettere diversi virus e parassiti, ce ne sono altri, quali l’Ebola e l’HIV, che, invece, non riescono affatto a trasmettere. E, stando a quanto riferito dall’esperta, sembrerebbe proprio che il Covid-19 faccia parte di questa categoria. ‘Al momento non c’è alcuna evidenza scientifica di una trasmissione attraverso zanzare’, chiarisce ancora l’Azzolini. La domanda, però, adesso sorge spontanea: a come si è giunti a questa conclusione? Scopriamolo insieme.

Stando a quanto si apprende dall’intervista, sembrerebbe che Elena Azzolini abbia anche spiegato per quale motivo non c’è la possibilità di credere che le zanzare possano trasmettere il Coronavirus. ‘Perché ciò accada, il virus dovrebbe essere in grado di replicarsi all’interno della zanzare’, sostiene l’esperta. Ribadendo, tra l’altro, di quanto il Covid-19 si concentri principalmente nell’apparato respiratorio, anziché nel sangue. Quindi, ricapitolando e facendo il punto della situazione: potete stare tranquilli, i tipici insetti estivi, seppure non ci sia alcuna validità scientifica, non possono affatto trasmettere il Coronavirus.