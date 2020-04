Capelli ondulati come dal parrucchiere è possibile, nonostante il lockdown: scopriamo cosa serve e come fare questa acconciatura

Proprio ieri vi stavamo parlando di quanto spesso vediamo sui social network le persone intente a sistemarsi da sole i capelli, in attesa che i saloni di bellezza possano riaprire. Come si può ben intuire per gli uomini che magari sono abituati a portare i capelli corti o rasati, è più probabile possedere un rasoio con cui poter sfoltire e alleggerire il taglio. Mentre per le donne il discorso è molto più complesso e sebbene qualcuna siamo certi si sia cimentata nel tagliarsi i capelli da sola, la grandissima maggioranza avrà voluto evitare di far danni. In vista della riapertura ovviamente sui social network sono tantissimi i consigli dispensati dagli esperti del settore, per cercare di curare al meglio le proprie capigliature e donare loro luce e nutrimento. Molti infatti spiegano come creare delle maschere fai da te da poter utilizzare sui capelli, altri invece su come avere una messa impiega degna dei migliori saloni di bellezza, senza spostarsi di casa.

Capelli ondulati come dal parrucchiere: cosa serve e come farli

In particolar modo, il noto parrucchiere londinese Ozzie Rizzo sono ormai settimane che sul suo account ufficiale instagram, cerca di dispensare consigli utili per tutte le donne che si trovano in questo momento con una chioma ingestibile. Il noto hairstylist ha deciso di pubblicare un piccolo manuale per insegnare alle donne come ricreare una chioma ondulata e vaporosa a casa, con l’utilizzo di un accessorio davvero inaspettato. Rizzo riproduce una capigliatura ondulata utilizzando dei semplicissimi rotoli di carta igienica e delle forcine. Vi sembrerà un’assurdità, vero? Ma pare proprio che il trucco usato dall’uomo funzioni benissimo e la modella sfoggia una capigliatura davvero impeccabile. Ci sono ovviamente dei passaggi da seguire, che ora vi andremo ad illustrare. Sotto il post Rizzo scrive: “Ti manca il tuo colpo di phon settimanale? Hai bisogno di sembrare ancora più speciale per quella chiamata Zoom o Houseparty stare insieme? Abbiamo creato un trucco per capelli super semplice per ottenere morbide onde sciolte a casa usando… rotoli di carta igienica vuoti!“.

Tutti i passaggi da seguire:

Lavare accuratamente i capelli, applicando un balsamo districante Sciacquare e tamponare i capelli Utilizzare qualche goccia d’olio sui capelli ancora umidi Asciugare i capelli come da consueto, aiutandovi con un spazzola per districarli Pettinare bene i capelli e procedere ad una leggera messa in piega con la spazzola Dividere la testa in sezioni Arrotolare le sezioni intorno ai rotoli di carta igienica e fissarli alla nuca con dei fermagli Scaldare i capelli con il phon a bassa velocità Aspettare qualche minuto che i capelli prendano la piega Sfilare le forcine e sciogliere i capelli dai rotoli Una volta liberati dai rotoli di carta igienica i capelli possono essere lasciati così, oppure pettinati con un pettine a denti molto larghi

Il risultato ottenuto vi stupirà certamente!