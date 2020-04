Giulia De Lellis irriconoscibile: “Scusate se metto paura”, il video

Giulia De Lellis si mostra davvero irriconoscibile sui social: “Scusate se metto paura”, ecco il video che l’influencer ha pubblicato poco fa nelle sue storie su Instagram.

Giulia De Lellis è senza alcun dubbio uno dei personaggi più seguiti e chiacchierati in questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata insieme al suo storico ex Andrea Damante e sta trascorrendo insieme a lui il ‘lockdown’ a Pomezia, dove vive anche la famiglia di lei. I due sono stati ‘scoperti’ e ora hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma, facendo molto chiacchierare il web, che ha riservato anche diverse critiche alla De Lellis per la scelta di perdonare Damante dopo gli errori dal passato. Incuranti del gossip che ruota intorno a loro, Giulia e Andrea sembrano felici e stanno trascorrendo insieme queste settimane. L’influencer si sta dedicando in particolare all’esercizio fisico, che sta condividendo sui social con tanti imperdibili video, ma anche al relax e alla cura del corpo. Nelle ultime stories che ha pubblicato, Giulia si è mostrata addirittura irriconoscibile mentre si sottoponeva a un particolare trattamento: ecco il video che ha postato sul suo profilo Instagram.

Giulia De Lellis irriconoscibile su Instagram: “Scusate se metto paura”, ecco il video che ha pubblicato nelle stories

Giulia De Lellis è sempre stata molto attenta alla cura del suo corpo. L’influencer è una vera e propria esperta di tendenze in fatto di moda, ma non solo, perché è anche molto brava nella scelta e nell’utilizzo dei cosmetici e dei prodotti per la cura della pelle e del viso in particolare. Poco fa, ad esempio, ha condiviso con le sue fan un nuovo prodotto che le è arrivato da un importante marchio, utile proprio alla cura del sul viso. Nel video che ha pubblicato, Giulia è quasi irriconoscibile, perché ha una pellicola rossa che le copre completamente il volto, sulla quale applica dei massaggi con l’aiuto del suo nuovo prodotto. “Scusate se metto paura, ma volevo dirvelo”, scrive Giulia nella didascalia del video, mentre spiega le 3 diverse funzioni del suo nuovo regalo. Si tratta di un oggetto con tre testine che servono a depilare, detergere e massaggiare il viso.

Un prodotto davvero utile, quello di Giulia, che ha voluto proporlo e consigliarlo anche alle sue fan, mostrandosi proprio mentre lo stava utilizzando: “L’ho adorato”, ha detto l’influencer.