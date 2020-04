Elisabetta Canalis si fa la piega da sola: il risultato è sorprendente

Elisabetta Canalis si fa la piega da sola in quarantena: il risultato è davvero sorprendente, ecco la foto che la showgirl sarda ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Elisabetta Canalis vive a Los Angeles insieme al marito Brian Perri e alla loro piccola Skyler Eva, ma anche loro, così come tutti gli italiani e gran parte della popolazione mondiale, sono in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, che sta costringendo tutti a rimanere a casa. La showgirl sarda si sta dedicando molto ai suoi followers in questo periodo, con video e dirette quotidiane in cui si allena insieme al suo personal trainer in video-chat, tenendo così compagnia a chi la segue e aiutando i suoi fan negli esercizi quotidiani da fare a casa per mantenersi sempre in forma. E la Canalis ci tiene davvero tanto alla sua forma, tanto da allenarsi tutti i giorni, a volte anche con l’aiuto di suo marito Brian, come dimostra l’ultimo video pubblicato dall’ex velina. Relax, famiglia e sport, queste sono le parole d’ordine della quarantena di Elisabetta, che nelle ultime ore si è cimentata anche in un’altra attività: la piega dei capelli. In attesa che riaprano i saloni di parrucchieri infatti, la showgirl ha dovuto occuparsi da sola della sua chioma e ha ottenuto un risultato davvero sorprendente: scopriamolo insieme con la foto che ha postato poco fa sul suo profilo Instagram.

Elisabetta Canalis si fa la piega da sola: ecco il risultato ottenuto, la foto su Instagram è sorprendente

Elisabetta Canalis è in quarantena come tutti e anche lei non può usufruire dell’aiuto del parrucchiere per curare i suoi capelli in questo periodo. Così la showgirl, che non si è persa certo d’animo, ha deciso di fare tutto da sola, facendosi aiutare in video-chat da un amico hair-stylist. La Canalis ha pubblicato un suo selfie in bagno dopo la doccia, senza vestiti almeno nella parte superiore del corpo, in cui si vede la sua messa in piega, che è venuta davvero benissimo. I capelli di Elisabetta sono morbidi, voluminosi e luminosi e sembrano davvero appena fatti da un parrucchiere. “Obiettivi della quarantena, imparare a farsi una piega da sola”, scrive la Canalis della didasclia dell’immagine.

Inutile dire che il post della showgirl sarda ha ottenuto in pochissimo migliaia di like e commenti, soprattutto complimenti da parte di amici e fan per l’ottimo lavoro che è riuscita a fare con i suoi capelli.