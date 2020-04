Emma Marrone, ‘imprevisto’ in casa: “Succede anche questo”, ecco cosa è accaduto alla cantante.

Parliamo di Emma Marrone, la cantante salentina che ha partecipato, vincendola, alla nona edizione del famoso talent di Canale 5, nel 2010.Quest’anno, infatti, la Marrone festeggia i suoi 10 anni di carriera: per farlo alla grande, la cantante aveva organizzato un concerto evento all’Arena di Verona, per il 25 maggio. Concerto che è stato poi inevitabilmente rinviato, a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma in questo periodo di distanziamento forzato, i fan continuano a tenersi in contatto con la loro beniamina attraverso i social. In particolare Instagram, il social network preferito dai vip. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, la bellissima cantante ha pubblicato un video che non è passato inosservato. Il motivo? Emma si improvvisa idraulico ed è alle prese con un tubo rotto! Le immagini sono imperdibili. Diamo un’occhiata.

Emma Marrone, ‘imprevisto’ in casa: “Succede anche questo”, la cantante alle prese con un tubo rotto

“Pronto intervento. Succede anche questo. Si è rotto un tubo. Posso farcela”, questa la didascalia che Emma Marrone scrive sotto l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ebbene sì, l’amatissima ex vincitrice di Amici si è improvvisata idraulico per riparare un tubo rotto, nel bagno di casa. Un video imperdibile, in cui Emma, con tanto di attrezzi, è intenta a eliminare il guasto. Curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito!

“Io resto a casa e la smonto” scrive Emma nell’ ironico hashtag con cui accompagna il post. Ma, nonostante nel video le cose non sembrano procedere nel verso giusto, la cantante ha svolto un ottimo lavoro, ricevendo anche i complimenti di un idraulico vero e proprio, recatosi dopo a casa per riparare il guasto. A raccontarlo è stata proprio Emma, in una story pubblicata su Instagram:

“Volevo dirvi che poi è venuto l’idraulico, quello vero, perché il problema era serio. Ma mi ha detto che sono stata bravissima a capire che era un tubo rotto e fargli trovare metà del lavoro fatto… a parte l’allagamento!”, dichiara la cantante nel video pubblicato nelle stories. Che dire, il talento di Emma (in tutti i campi!) non finisce mai di stupirci.